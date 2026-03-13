Trump pidió a María Corina Machado no volver aún a Venezuela tras reunión en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a la líder opositora venezolana María Corina Machado no volver por el momento a Venezuela, durante una reunión de casi dos horas que mantuvo con la Premio Nobel de la Paz hace una semana en la Casa Blanco.

Pese a la recomendación de Trump, Machado insistió este jueves, desde Santiago de Chile, donde el miércoles asistió a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast, que su intención sigue siendo regresar a su país, aunque no dio fechas para su retorno.

En la reunión en la Casa Blanca, según consigna The New York Times, un desayuno al que también asistió el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Trump le dijo a Machado que la situación en Venezuela es volátil y que es mejor que posponga su regreso por su propia seguridad, un mensaje que le han reiterado otros miembros del Gobierno de EE. UU., de acuerdo con el periódico.

La decisión de Trump de apostar por la continuidad en Venezuela tras la captura del ahora expresidente Nicolás Maduro, con la chavista Delcy Rodríguez ahora al frente del Ejecutivo, ha generado tensión en la relación con Machado y su entorno, añade el diario.

Mientras que Machado ha afirmado que puede haber elecciones en Venezuela en menos de un año, Estados Unidos está negociando con Rodríguez un calendario más dilatado, que apunta a una votación en la segunda mitad de 2027.

(Photo by Raul BRAVO / AFP via Getty Images) / RAUL BRAVO Ampliar

Marco Rubio ha dejado claro a Caracas que debe haber un líder elegido democráticamente en Venezuela para cuando Trump acabe su segundo mandato, en enero de 2029, agrega el rotativo.

Aunque Machado ha intentado acercarse a Trump y ha llegado incluso a entregarle su propio Nobel de la Paz, su relación con la Casa Blanca no se ha recuperado del todo desde que, meses antes de la captura de Maduro, la líder opositora y su equipo insistiera que había fracturas en el Gobierno chavista, algo que enervó al Ejecutivo estadounidense, de acuerdo con el diario.