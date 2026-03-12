La líder opositora venezolana, María Corina Machado, protagonizó este jueves una nutrida agenda en la capital chilena tras asistir como invitada internacional a la asunción del Presidente José Antonio Kast. La jornada estuvo marcada por reconocimientos institucionales y un multitudinario contacto con la comunidad venezolana residente en el país.

Cerca de las 20.00 horas, Machado encabezó un encuentro masivo en la intersección de Paseo Bulnes con Parque Almagro, en el centro de Santiago.

Ante miles de ciudadanos de su país, la dirigente reforzó su mensaje de libertad y agradeció el apoyo de la diáspora en el actual escenario político regional. “Nos dijeron que era imposible, unimos el país, logramos las pimar mas arrechas de la historia, fuimos y derrotamos a estos criminales, espiritualmente, políticamente, electoralmente y finalmente, el 3 de enero quedaron derrotados militarmente”.

La galardonada con el premio Nobel de la Paz, también agradeció al presidente Kast por la invitación a nuestro país.

Honores municipales y legado académico

Durante la tarde, la líder opositora fue recibida en el salón de honor del Palacio Consistorial por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. En una ceremonia oficial, el jefe comunal le hizo entrega de las llaves de la ciudad y la declaró Huésped Ilustre, reconociendo su trayectoria y su presencia en el inicio del gobierno de Kast.

Previamente, Machado participó en un hito de relevancia académica y política: el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo. La dirigente asistió por invitación especial de la familia del exmandatario, reforzando los vínculos con el sector político que hoy asume la conducción del país.