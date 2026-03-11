;

“No es una persona común y corriente, tiene méritos de sobra”: Desbordes respalda entrega de llaves de Santiago a María Corina Machado

El alcalde defendió el reconocimiento municipal y sostuvo que la dirigente venezolana califica como “visita ilustre” por su trayectoria en la defensa de derechos humanos.

Martín Neut

Mario Desbordes - María Corina Machado

Mario Desbordes - María Corina Machado

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió la decisión del municipio de entregar las llaves de la ciudad a la líder opositora venezolana María Corina Machado, reconocimiento que se realizará este jueves en el Palacio Consistorial durante su visita a Chile.

La dirigente asistió este miércoles al Congreso Nacional de Chile para participar en la ceremonia de investidura del Presidente José Antonio Kast.

La distinción había sido adelantada por el comando venezolano en Chile, aunque inicialmente no contaba con confirmación oficial del municipio.

Consultado por el reconocimiento, Desbordes sostuvo que la entrega responde al carácter protocolar de la distinción.

“Las merece con creces”

“Me sorprende la pregunta. Las llaves de la ciudad se les dan a visitas ilustres, no a vecinos ilustres. Se han otorgado, por ejemplo, al presidente mundial de los scouts, a Don Francisco o al secretario general de las Naciones Unidas”, afirmó.

“María Corina Machado es una luchadora por los derechos humanos desde hace décadas. Es una persona que ha trabajado por los derechos humanos de un pueblo que ha estado oprimido por una narcodictadura”, señaló.

Finalmente, defendió la decisión del municipio y aseguró que la líder opositora “no es una persona común y corriente; tiene méritos de sobra por su trayectoria internacional”, agregando que las llaves de Santiago “las merece con creces”.

