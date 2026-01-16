;

Tras atípica reunión: así fue el momento en que María Corina Machado le entrega su medalla del Nobel de la Paz a Trump

La líder opositora de Venezuela afirmó que la medalla es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar “su libertad”.

El pasado jueves, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

El encuentro se extendió por cerca de una hora, y se realizó estrictamente a puerta cerrada y sin el recibimiento oficial ante los medios, algo que suele caracterizar las visitas de líderes internacionales a la sede de gobierno estadounidense, por lo cual fue calificado como una “atípica” reunión.

En ese sentido, lo que más llamó la atención de esta conversación entre Machado y Trump fue cuando la líder de la oposición de Venezuela entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al mandatario norteamericano.

El gesto se enmarcó bajo un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano por sus acciones para lograr “su libertad”.

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: “En gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz”.

Además, agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar “su libertad”, de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca.

Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, afirmó Machado.

