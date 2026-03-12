;

Alcalde de Puerto Varas revela que pese a tener red de 140 cámaras de seguridad ninguna captó el momento en que balearon al carabinero

El jefe comunal, Tomás Gárate, atribuyó la falta de registro a la escasa visibilidad del sector y a la vegetación existente. El material fue entregado a policías y Fiscalía.

Martín Neut

Tomás Gárate - Carabinero baleado

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, se refirió a las diligencias que realizan las policías tras el ataque a un carabinero en la comuna, señalando que las cámaras de seguridad municipales no lograron registrar el momento exacto en que ocurrió el disparo.

El funcionario permanece en riesgo vital y con muerte cerebral.

El hecho se produjo durante la madrugada del 11 de marzo, cuando el sargento segundo de Carabineros de Chile, Javier Figueroa, fue herido de bala en la cabeza mientras realizaba una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

Según explicó el jefe comunal, el municipio revisó la red de televigilancia ubicada en el sector donde ocurrió el ataque.

“Ninguna pudo tener alguna grabación directa”

“Nosotros tenemos una red de teleprotección y cámaras de cerca de 140 cámaras de seguridad. Están todas operativas y son monitoreadas 24 horas al día, los 7 días de la semana”, afirmó.

No obstante, indicó que las condiciones del lugar impidieron captar el momento del hecho.

“Dadas las condiciones de escasa visibilidad, ninguna pudo tener alguna grabación directa de lo que ocurrió”, sostuvo, agregando que en el sector existe “una alta vegetación” y que la línea férrea colinda con una propiedad privada.

Pese a ello, Gárate señaló que todo el material recopilado fue puesto a disposición del Ministerio Público y de las policías para apoyar la investigación.

