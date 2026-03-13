Nicolás Grau responde a Jorge Quiroz tras acusación de “Fisco sin caja”: asegura que saldo superaba los 800 millones de dólares

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió este viernes a las declaraciones del nuevo titular de la cartera, Jorge Quiroz, quien aseguró haber recibido “un Fisco sin caja” tras asumir el cargo en el actual gobierno.

Durante una actividad realizada al mediodía en el Palacio de La Moneda, Quiroz sostuvo que “la caja con que cerró la administración anterior fue de 40 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025”.

“Normalmente, las cajas terminan en administraciones normales entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Es un 1% de lo normal”, señaló, planteando que el nivel de recursos disponibles en el Tesoro Público era inusualmente bajo.

Las declaraciones del nuevo ministro generaron una rápida reacción del exsecretario de Estado, quien utilizó su cuenta en la red social X para entregar su versión sobre la situación de las arcas fiscales.

En ese contexto, Grau aseguró que “el último dato público es 1.406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares”.