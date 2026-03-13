;

“Tenemos la estructura adecuada”: Tatiele Silveira lamenta que Chile no sea sede de la Copa Libertadores Femenina 2026

La entrenadora de las albas anticipó el estreno del equipo en el torneo nacional.

Carlos Madariaga

“Tenemos la estructura adecuada”: Tatiele Silveira lamenta que Chile no sea sede de la Copa Libertadores Femenina 2026

“Tenemos la estructura adecuada”: Tatiele Silveira lamenta que Chile no sea sede de la Copa Libertadores Femenina 2026 / KRISTINA SAAVEDRA VOGEL/AGENCIA UNO

Colo Colo tendrá una jornada doble de fútbol el próximo lunes 16, donde el plantel albo jugará contra Huachipato por la Liga de Primera y, a modo de previa, a las 17:30 horas, las jugadoras del equipo femenino se estrenarán contra Magallanes en la Liga Femenina.

“Queremos entregar un buen debut. Sabemos que hay que seguir mejorando, los partidos nos entregarán el ritmo necesario”, explicó en conferencia de prensa la entrenadora Tatiele Silveira, reconociendo las dificultades que tuvieron en su preparación debido a La Roja y sus duelos de verano contra Estados Unidos y Paraguay.

Revisa también:

ADN

“Es un partido necesario, pero mezclado también con las chicas que no estuvieron con nosotras por la selección. El amistoso de enero nos complicó, tuvimos que cambiar la pretemporada”, reconoció la brasileña, apuntando a cómo el equipo debe renovarse en el éxito al ser campeonas vigentes.

“Las jugadoras necesitan sentirse valoradas y motivadas para esta temporada. Es parte del fútbol, todos queremos salir campeonas y lo logramos estos cuatro años, pero no basta. Hay que hacerlo todo otra vez. Se renueva la motivación y la competencia”, dijo Tatiele Silveira, que también lamentó que las gestiones para que Chile fuera sede de la Copa Libertadores Femenina este año, a la cual las albas están clasificadas, no prosperaran.

“Nos gustaría jugar en Chile, con nuestra gente. Sería una linda experiencia, no solo para nosotros. Hubo un movimiento, alguna idea, pero lamentablemente no terminó lográndose esa copa acá. Sería importante para jugar con nuestra hinchada, en Argentina tuvimos ese apoyo. Tenemos la estructura adecuada para ese tipo de torneos, tuvimos la expectativa, pero no se logró. Ya estamos mirando a Quito”, cerró la DT de Colo Colo.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad