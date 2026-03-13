“Tenemos la estructura adecuada”: Tatiele Silveira lamenta que Chile no sea sede de la Copa Libertadores Femenina 2026

Colo Colo tendrá una jornada doble de fútbol el próximo lunes 16, donde el plantel albo jugará contra Huachipato por la Liga de Primera y, a modo de previa, a las 17:30 horas, las jugadoras del equipo femenino se estrenarán contra Magallanes en la Liga Femenina.

“Queremos entregar un buen debut. Sabemos que hay que seguir mejorando, los partidos nos entregarán el ritmo necesario”, explicó en conferencia de prensa la entrenadora Tatiele Silveira, reconociendo las dificultades que tuvieron en su preparación debido a La Roja y sus duelos de verano contra Estados Unidos y Paraguay.

“Es un partido necesario, pero mezclado también con las chicas que no estuvieron con nosotras por la selección. El amistoso de enero nos complicó, tuvimos que cambiar la pretemporada”, reconoció la brasileña, apuntando a cómo el equipo debe renovarse en el éxito al ser campeonas vigentes.

“Las jugadoras necesitan sentirse valoradas y motivadas para esta temporada. Es parte del fútbol, todos queremos salir campeonas y lo logramos estos cuatro años, pero no basta. Hay que hacerlo todo otra vez. Se renueva la motivación y la competencia”, dijo Tatiele Silveira, que también lamentó que las gestiones para que Chile fuera sede de la Copa Libertadores Femenina este año, a la cual las albas están clasificadas, no prosperaran.

“Nos gustaría jugar en Chile, con nuestra gente. Sería una linda experiencia, no solo para nosotros. Hubo un movimiento, alguna idea, pero lamentablemente no terminó lográndose esa copa acá. Sería importante para jugar con nuestra hinchada, en Argentina tuvimos ese apoyo. Tenemos la estructura adecuada para ese tipo de torneos, tuvimos la expectativa, pero no se logró. Ya estamos mirando a Quito”, cerró la DT de Colo Colo.