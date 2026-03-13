Ortiz da por cerrada la polémica por el enojo de Correa: “Pidió disculpas, pasado pisado” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo sigue afinando su preparación de cara al cierre de la séptima fecha de la Liga de Primera, cuando el lunes recibirán a Huachipato en el Monumental.

Los albos llegan a dicho cruce como líderes, pero su técnico, Fernando Ortiz, se lo toma con calma.

“Siempre hay algo para corregir, mejorar. No me gusta poner una fecha para ver una mejor versión del equipo. Estamos en una posición que no significa nada, estamos recién empezando, lo importante es que los jugadores tienen predisposición para entrenar”, comentó en conferencia de prensa, mostrando su respeto por el elenco acerero, másallá de que vienen de sumar dos derrotas seguidas.

“Si bien no pasa un buen momento, es un equipo que tiene una idea de juego muy marcada, donde los jugadores entienden perfecto al entrenador. Trataremos de hacer nuestro juego. No hay que faltar el respeto al rival, aun cuando no estén en un buen momento”, enfatizó Ortiz, valorando el esquema dispuesto en la última jornada contra Audax Italiano.

“Estoy tranquilo a la hora de trabajar y que tengo que optar por lo mejor en cada partido. Todo el mundo puede opinar, pero lo importante es que los jugadores entiendan cuándo debe trabajar”, comentó.

Ortiz y el momento de Javier Correa

De cara al juego del lunes, el lateral Diego Ulloa volvió a los trabajos en el Monumental y, de momento, Maximiliano Romero le sigue “ganando la pulseada” a Javier Correa por la titularidad en la ofensiva.

“Son jugadores de gran jerarquía y calidad, decidí jugar con un solo punta, pero Javier sabe que esa pelea diaria es sana, con diferentes características para lo que pretendo. No quiere decir que los dos no puedan estar en el momento indicado”, comentó Fernando Ortiz, bajándole el perfil a la actitud del argentino tras ser suplente la semana pasada en La Florida.

“Lo más importante es que él supo que estuvo mal, pidió disculpas. Pasado pisado, pienso para adelante”, señaló.

Además, volvió a destacar la labor de Arturo Vidal como líbero. “No voy a descubir nada con Vidal y su juego, lo importante es que lo tenemos acá. Responde en el lugar donde se lo necesite y podemos disfrutarlo”, cerró.