Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 13 de marzo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos duelos del Campeonato Nacional 2026 y otro por la Primera B.

Carlos Madariaga

Hoy, viernes 13 de febrero, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla tres partidos.

Uno de estos encuentros dará inicio a la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos más arrancarán la cuarta jornada de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 6 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta se medirá ante Unión San Felipe. José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Luego, a contar de las 20:30 horas, Deportes Iquique recibirá a Cobreloa en el Tierra de Campeones, duelo que tendrá a Benjamín Saravia como árbitro y que será transmisión de TNT Sports.

La máxima categoría balompié nacional arrancará su acción a contar de las 20:00 horas, cuando Audax Italiano enfrente a Deportes Concepción en el Bicentenario de La Florida. Nicolás Millas será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

