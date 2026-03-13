Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 13 de marzo, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos duelos del Campeonato Nacional 2026 y otro por la Primera B.
Hoy, viernes 13 de febrero, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla tres partidos.
Uno de estos encuentros dará inicio a la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos más arrancarán la cuarta jornada de la Primera B.
Primera B
La programación del fútbol chileno hoy 6 de marzo comenzará a las 18:00 horas, en el Municipal de Recoleta, donde Deportes Recoleta se medirá ante Unión San Felipe. José Cabero será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.
Luego, a contar de las 20:30 horas, Deportes Iquique recibirá a Cobreloa en el Tierra de Campeones, duelo que tendrá a Benjamín Saravia como árbitro y que será transmisión de TNT Sports.
Primera B
La máxima categoría balompié nacional arrancará su acción a contar de las 20:00 horas, cuando Audax Italiano enfrente a Deportes Concepción en el Bicentenario de La Florida. Nicolás Millas será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.
