“Me interesa dirigir a la U... Para mí el fútbol chileno sigue siendo tan atractivo como lo fue siempre”

El técnico uruguayo, Jorge Fossati, abordó los rumores que lo vinculan al cuadro azul y confesó que tuvo conversaciones con la dirigencia. “Quedamos de estar en contacto”, afirmó.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Universidad de Chile comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini y hay un nombre que comenzó a sonar con fuerza en las últimas horas para hacerse cargo de la banca azul: el uruguayo Jorge Fossati.

En medio de los rumores que lo vinculan con el cuadro estudiantil, el técnico de 73 años conversó de manera extensa con ESPN Chile y reconoció que tuvo contacto con el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo.

“Ayer tuvimos una charla, me llamó el gerente deportivo. Estuvimos charlando de fútbol, intercambiando cosas y no hay nada más que decir", comenzó declarando.

En esa línea, el DT reveló que recibió ofertas de otros clubes a comienzos de año y admitió su interés por dirigir a la U. “Hubo varias cosas que las aborté de entrada, porque no era el momento, pero porque tampoco me interesaban demasiado. Y si atendí a Manuel (Mayo), significa que me interesa”, afirmó.

Luego, fue más allá y reveló en qué quedaron las conversaciones con Azul Azul. “Quedamos de estar en contacto y ver cómo sigue esta historia. No quisiera extenderme más que eso”, agregó, dejando abierta la posibilidad de llegar al CDA.

Fossati y su diagnóstico del fútbol chileno

Por otro lado, el entrenador uruguayo se refirió al presente del fútbol chileno y reveló que sigue de cerca el Campeonato Nacional. “Si lo tomamos como medida que no pudo clasificar al Mundial, entonces estamos en una muy mala situación”, lanzó de entrada.

“Pero yo creo, con mi mirada un poquito más general, que sí hay de alguna manera un recambio generacional. Yo veo fútbol chileno periódicamente, conozco a futbolistas chilenos. Dirigí ahora en Universitario a Rodrigo Ureña y a Miguel Vargas", continuó.

“Por ahí a ustedes les pasa lo mismo con el fútbol uruguayo. Ustedes lo miran de afuera y por ahí lo aprecian más que nosotros que estamos acá adentro. Bueno, para mí el fútbol chileno sigue siendo tan atractivo como lo fue siempre", sentenció.

