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VIDEOS. Llamas de más de 10 metros y posible intencionalidad: qué se sabe del descontrolado incendio en Cerrillos

Más de cuatro horas de trabajo llevan los equipos de emergencia mientras una enorme nube de humo cubre distintos sectores de Santiago.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Descontrolado incendio en Cerrillos mantiene en alerta a equipos de emergencia: investigan posible intencionalidad

Descontrolado incendio en Cerrillos mantiene en alerta a equipos de emergencia: investigan posible intencionalidad

01:57

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Un incendio de grandes proporciones continúa fuera de control este domingo en la comuna de Cerrillos, donde las llamas consumen un acopio de neumáticos ubicado en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Piloto Acevedo.

Tras más de cuatro horas de combate, el fuego sigue generando una extensa nube de humo negro visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana, mientras decenas de compañías de Bomberos trabajan para evitar su propagación.

De acuerdo con los equipos desplegados en el lugar, las llamas superan los 10 metros de altura y han obligado a evacuar preventivamente 21 viviendas cercanas. Si bien el riesgo para las casas colindantes habría sido contenido, la emergencia se concentra ahora en impedir que el fuego alcance automotoras y otros recintos comerciales emplazados a lo largo de avenida Pedro Aguirre Cerda.

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La magnitud del siniestro motivó la activación de apoyo regional, con unidades de Bomberos provenientes de diversas comunas de Santiago.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que una de las hipótesis que se analiza es la eventual intencionalidad del incendio. Según indicó la autoridad, los primeros antecedentes apuntan a la existencia de dos focos distintos de fuego, una situación que calificó como inusual y que deberá ser esclarecida una vez que la emergencia esté completamente controlada.

Asimismo, llamó a la población a evitar desplazarse por Camino a Melipilla, entre Suiza y Américo Vespucio, para facilitar el tránsito de carros bomba y camiones aljibe que abastecen las labores de extinción.

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas producto del siniestro. Las familias evacuadas han sido acogidas por vecinos del sector, por lo que no ha sido necesaria la habilitación de albergues.

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