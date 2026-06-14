Un incendio de grandes proporciones continúa fuera de control este domingo en la comuna de Cerrillos, donde las llamas consumen un acopio de neumáticos ubicado en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Piloto Acevedo.

Tras más de cuatro horas de combate, el fuego sigue generando una extensa nube de humo negro visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana, mientras decenas de compañías de Bomberos trabajan para evitar su propagación.

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A esta hora Bomberos Maipú trabaja en 3ra alarma de incendio estructural en Piloto Acevedo y Avda Pedro Aguirre en la comuna de Cerrillos por fuego en acopio de neumáticos y bodegas, en apoyo Bomberos de la Región Metropolitana @biobio @chile_accidente pic.twitter.com/EYP8D7yr1f — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) June 14, 2026

De acuerdo con los equipos desplegados en el lugar, las llamas superan los 10 metros de altura y han obligado a evacuar preventivamente 21 viviendas cercanas. Si bien el riesgo para las casas colindantes habría sido contenido, la emergencia se concentra ahora en impedir que el fuego alcance automotoras y otros recintos comerciales emplazados a lo largo de avenida Pedro Aguirre Cerda.

La magnitud del siniestro motivó la activación de apoyo regional, con unidades de Bomberos provenientes de diversas comunas de Santiago.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que una de las hipótesis que se analiza es la eventual intencionalidad del incendio. Según indicó la autoridad, los primeros antecedentes apuntan a la existencia de dos focos distintos de fuego, una situación que calificó como inusual y que deberá ser esclarecida una vez que la emergencia esté completamente controlada.

Asimismo, llamó a la población a evitar desplazarse por Camino a Melipilla, entre Suiza y Américo Vespucio, para facilitar el tránsito de carros bomba y camiones aljibe que abastecen las labores de extinción.

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas producto del siniestro. Las familias evacuadas han sido acogidas por vecinos del sector, por lo que no ha sido necesaria la habilitación de albergues.