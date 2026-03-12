;

La decisión que tomó la Comisión de Árbitros con José Cabero tras el polémico U. de Chile vs U. de Concepción

El organismo que preside Roberto Tobar adoptó una drástica medida con el juez de cara a la séptima fecha de la Liga de Primera.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La sexta fecha de la Liga de Primera 2026 estuvo marcada por el polémico empate entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, donde el árbitro José Cabero recibió duras críticas por su desempeño.

Entre las jugadas más controversiales del partido destacó la mano de Pablo Parra, que el juez no sancionó como penal y que pudo cambiar el destino de los azules, así como el del ahora extécnico del cuadro laico Francisco Meneghini.

ADN

A raíz de esta situación, la Comisión de Árbitros de la ANFP, presidida por Roberto Tobar, tomó cartas en el asunto y adoptó una drástica decisión con el referí de cara a la séptima jornada del torneo de Primera División.

Es que en las últimas horas se publicaron los cuerpos arbitrales para los partidos de este fin de semana, y Cabero no aparece designado para ningún encuentro como juez principal.

Aunque no verá acción dentro del campo, el juez sí dirá presente en el VAR para el duelo entre Universidad Católica y Everton, a disputarse el sábado 14 de marzo a las 20:30 horas en el Claro Arena.

Además, será árbitro principal en la Primera B, conduciendo el encuentro entre Deportes Recoleta y Unión San Felipe, que jugará este viernes 13 de marzo a las 18:00 en el Estadio Municipal de Recoleta.

