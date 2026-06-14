Confirman identidad de joven desaparecido en San Antonio tras 14 meses de búsqueda

Santiago

La búsqueda de Bastián Careaga Briceño llegó a un doloroso desenlace luego que el Servicio Médico Legal confirmara que los restos humanos encontrados en agosto de 2025 en una playa de Santo Domingo corresponden al joven sanantonino que permanecía desaparecido desde abril del año pasado.

La identificación se logró a través de análisis genéticos realizados sobre restos hallados en la playa Marbella, donde pescadores deportivos encontraron una zapatilla que contenía parte de un pie humano. Tras meses de peritajes, los exámenes de ADN permitieron establecer la identidad del joven de 30 años.

Bastián estudiaba Ingeniería en Recursos Humanos y fue visto por última vez el día en que debía iniciar su práctica profesional. Su desaparición movilizó a familiares, amigos y vecinos de San Antonio, quienes durante más de un año impulsaron campañas de búsqueda y realizaron múltiples gestiones para intentar dar con su paradero.

Tras conocerse el resultado, el padre del joven expresó alivio por contar finalmente con una respuesta, aunque también cuestionó la actuación de las instituciones involucradas en el proceso. Según señaló, existieron retrasos en la autorización de diligencias, dificultades de coordinación y demoras en la comunicación de los resultados periciales.

“Estuvimos en un limbo que era ya prácticamente incontrolable y nos sacaron de ese limbo”, manifestó, agregando que ahora la familia podrá comenzar un proceso de duelo que permaneció suspendido durante más de catorce meses debido a la incertidumbre.