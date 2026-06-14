Trabajadores portuarios anuncian paralización nacional: acusan compromisos incumplidos del Gobierno

Unión Portuaria de Chile anuncia paro nacional a partir del jueves 4 de abril / Cristian Vivero Boornes

La Confederación Unión Portuaria de Chile anunció una paralización nacional indefinida a partir del primer turno del jueves 18 de junio, acusando al Gobierno de no entregar respuestas concretas a una serie de compromisos pendientes que afectan a trabajadores portuarios retirados y a sus familias.

La decisión fue adoptada tras varias reuniones de directorio y, según la organización, responde a la falta de avances en demandas que han sido planteadas durante meses ante distintas autoridades.

Entre los principales reclamos figuran los retrasos en la tramitación de pensiones de gracia para ex trabajadores portuarios, la situación de viudas beneficiarias que aún esperan una solución definitiva y la demora en la firma y publicación de decretos comprometidos por el Estado.

Además, el gremio exige una hoja de ruta formal con plazos claros para negociar un nuevo acuerdo que otorgue certezas a las futuras generaciones de trabajadores portuarios que ingresen a retiro.

Desde la organización sostienen que los compromisos adquiridos por las autoridades no se han traducido en resultados concretos y califican como insuficientes las gestiones realizadas hasta ahora.

La Unión Portuaria señaló que la movilización podría ser suspendida si el Ejecutivo presenta una propuesta formal antes del inicio del paro o durante su desarrollo.