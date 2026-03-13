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Presidente Kast anuncia que Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional será presentado en región del Biobío este sábado

La iniciativa busca enfrentar efectos de catástrofes recientes y surge en un escenario marcado por emergencias simultáneas y estrechez en las cuentas públicas.

Martín Neut

Presidente Kast anuncia que Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional

Presidente Kast anuncia que Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional / Foto Instagram

El Presidente de la República, José Antonio Kast, adelantó que el Gobierno presentará un Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que será anunciada este sábado en la región del Biobío en medio de los desafíos por los procesos de reconstrucción tras diversas emergencias.

A través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en Instagram, se difundió una imagen del Mandatario revisando un documento vinculado a la iniciativa legal.

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En la publicación se indica que “el Presidente Kast revisa el borrador del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que se anunciará mañana en la región del Biobío”.

“Impulsar las medidas necesarias”

Según el mensaje, la propuesta busca responder al complejo escenario que enfrenta el país.

“Chile enfrenta múltiples emergencias y una situación fiscal compleja. Frente a este escenario el Gobierno trabaja para impulsar las medidas necesarias que permitan avanzar en la reconstrucción del país”, señala el texto.

El anuncio se produce en un contexto marcado por cuestionamientos a la velocidad del proceso de reconstrucción en el sur del país tras los incendios forestales que afectaron a la zona, situación que incluso derivó recientemente en cambios en autoridades regionales vinculadas al área de vivienda.

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