Mujer no quiso pagar su Uber y se arrojó del vehículo en movimiento: insólito registro

Una insólita situación se vivió en San Pablo, Brasil, protagonizado por una mujer de identidad desconocida y una chofer de Uber que fue captado por las cámaras de seguridad.

Según contó la conductora de la aplicación de movilidad, de nombre Genuza Costa, su pasajera se negó pagar el costo de su viaje que fue de 10 reales brasileños (1770 CLP), por lo que optó por llevar a la mujer a una comisaria cercana.

Fue en este momento donde la involucrada se arrojó del vehículo en movimiento y sufrió una aparatosa caída que fue registrada en video.

Según informaron las autoridades brasileñas la mujer aún no ha podido ser identificada y aún se desconoce su parado, al mismo tiempo que no han presentado denuncias por el caso.