Presidente Kast nombra a delegados presidenciales provinciales: revisa quiénes asumirán en cada zona

Este viernes 13 de marzo, el Presidente electo José Antonio Kast informó la designación de los nuevos delegados presidenciales provinciales que representarán al Ejecutivo en distintas zonas del país.

El listado, dado a conocer mediante un comunicado oficial, incluye autoridades para provincias desde el norte hasta el extremo sur de Chile. A continuación, revisa los nombramientos ordenados por región y provincia:

Región de Arica y Parinacota

Parinacota: Sebastián Huerta

Región de Tarapacá

Tamarugal: Karen Heyne Bolados

Región de Antofagasta

El Loa: Cristián Ramírez

Tocopilla: Daniela Vecchiola

Región de Atacama

Huasco: Juan Donoso

Chañaral: Sebastián Urrejola

Región de Coquimbo

Limarí: Ivonne Guerra

Choapa: Cristián Rondanelli

Región de Valparaíso

Quillota: Pilar Cuevas

San Antonio: Soledad Loyola

San Felipe: Sebastián Caldera

Los Andes: Ricardo Figueroa

Petorca: Andrés Soza

Isla de Pascua: Mai Teao

Marga Marga: Gonzalo Azancot

Región Metropolitana

Maipo: María Francisca Rubio

Cordillera: María Angélica Villadangos

Talagante: Anne Marie Müller

Melipilla: Gastón Levuy

Chacabuco: Cristóbal Saavedra

Región de O’Higgins

Colchagua: Mauricio Donoso

Cardenal Caro: Patricio Arenas

Región del Maule

Linares: Cristián González

Curicó: Óscar Águila

Cauquenes: Simón Recabal

Región de Ñuble

Itata: Tomás Landaeta

Punilla: Cristóbal Jardua

Región del Biobío

Biobío: Juan Pablo Mellado

Arauco: Pedro Marileo

Región de La Araucanía

Malleco: Víctor Manoli

Región de Los Ríos

Ranco: Álex Valderrama

Región de Los Lagos

Osorno: Alejandro Rehbein

Chiloé: Fernando Bórquez

Palena: Marcelo Cifuentes

Región de Aysén

Aysén: Eligio Montecinos

General Carrera: Jorge Abello

Capitán Prat: Roberto Recabal

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Última Esperanza: Liber Lazo

Tierra del Fuego: Margarita Norambuena

Antártica Chilena: Rodolfo Moncada

Desde el Ejecutivo señalaron que estas autoridades tendrán la tarea de representar al Gobierno en las provincias y coordinar la implementación de políticas públicas en cada territorio.