Presidente Kast nombra a delegados presidenciales provinciales: revisa quiénes asumirán en cada zona
Las designaciones abarcan múltiples provincias de Chile y buscan fortalecer la gestión del Ejecutivo a nivel territorial.
Este viernes 13 de marzo, el Presidente electo José Antonio Kast informó la designación de los nuevos delegados presidenciales provinciales que representarán al Ejecutivo en distintas zonas del país.
El listado, dado a conocer mediante un comunicado oficial, incluye autoridades para provincias desde el norte hasta el extremo sur de Chile. A continuación, revisa los nombramientos ordenados por región y provincia:
Región de Arica y Parinacota
- Parinacota: Sebastián Huerta
Región de Tarapacá
- Tamarugal: Karen Heyne Bolados
Región de Antofagasta
- El Loa: Cristián Ramírez
- Tocopilla: Daniela Vecchiola
Región de Atacama
- Huasco: Juan Donoso
- Chañaral: Sebastián Urrejola
Región de Coquimbo
- Limarí: Ivonne Guerra
- Choapa: Cristián Rondanelli
Región de Valparaíso
- Quillota: Pilar Cuevas
- San Antonio: Soledad Loyola
- San Felipe: Sebastián Caldera
- Los Andes: Ricardo Figueroa
- Petorca: Andrés Soza
- Isla de Pascua: Mai Teao
- Marga Marga: Gonzalo Azancot
Revisa también
Región Metropolitana
- Maipo: María Francisca Rubio
- Cordillera: María Angélica Villadangos
- Talagante: Anne Marie Müller
- Melipilla: Gastón Levuy
- Chacabuco: Cristóbal Saavedra
Región de O’Higgins
- Colchagua: Mauricio Donoso
- Cardenal Caro: Patricio Arenas
Región del Maule
- Linares: Cristián González
- Curicó: Óscar Águila
- Cauquenes: Simón Recabal
Región de Ñuble
- Itata: Tomás Landaeta
- Punilla: Cristóbal Jardua
Región del Biobío
- Biobío: Juan Pablo Mellado
- Arauco: Pedro Marileo
Región de La Araucanía
- Malleco: Víctor Manoli
Región de Los Ríos
- Ranco: Álex Valderrama
Región de Los Lagos
- Osorno: Alejandro Rehbein
- Chiloé: Fernando Bórquez
- Palena: Marcelo Cifuentes
Región de Aysén
- Aysén: Eligio Montecinos
- General Carrera: Jorge Abello
- Capitán Prat: Roberto Recabal
Región de Magallanes y la Antártica Chilena
- Última Esperanza: Liber Lazo
- Tierra del Fuego: Margarita Norambuena
- Antártica Chilena: Rodolfo Moncada
Desde el Ejecutivo señalaron que estas autoridades tendrán la tarea de representar al Gobierno en las provincias y coordinar la implementación de políticas públicas en cada territorio.
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