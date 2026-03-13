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Presidente Kast nombra a delegados presidenciales provinciales: revisa quiénes asumirán en cada zona

Las designaciones abarcan múltiples provincias de Chile y buscan fortalecer la gestión del Ejecutivo a nivel territorial.

Javiera Rivera

Presidente Kast nombra a delegados presidenciales provinciales: revisa quiénes asumirán en cada zona

Presidente Kast nombra a delegados presidenciales provinciales: revisa quiénes asumirán en cada zona

Este viernes 13 de marzo, el Presidente electo José Antonio Kast informó la designación de los nuevos delegados presidenciales provinciales que representarán al Ejecutivo en distintas zonas del país.

El listado, dado a conocer mediante un comunicado oficial, incluye autoridades para provincias desde el norte hasta el extremo sur de Chile. A continuación, revisa los nombramientos ordenados por región y provincia:

Región de Arica y Parinacota

  • Parinacota: Sebastián Huerta

Región de Tarapacá

  • Tamarugal: Karen Heyne Bolados

Región de Antofagasta

  • El Loa: Cristián Ramírez
  • Tocopilla: Daniela Vecchiola

Región de Atacama

  • Huasco: Juan Donoso
  • Chañaral: Sebastián Urrejola

Región de Coquimbo

  • Limarí: Ivonne Guerra
  • Choapa: Cristián Rondanelli

Región de Valparaíso

  • Quillota: Pilar Cuevas
  • San Antonio: Soledad Loyola
  • San Felipe: Sebastián Caldera
  • Los Andes: Ricardo Figueroa
  • Petorca: Andrés Soza
  • Isla de Pascua: Mai Teao
  • Marga Marga: Gonzalo Azancot

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Región Metropolitana

  • Maipo: María Francisca Rubio
  • Cordillera: María Angélica Villadangos
  • Talagante: Anne Marie Müller
  • Melipilla: Gastón Levuy
  • Chacabuco: Cristóbal Saavedra

Región de O’Higgins

  • Colchagua: Mauricio Donoso
  • Cardenal Caro: Patricio Arenas

Región del Maule

  • Linares: Cristián González
  • Curicó: Óscar Águila
  • Cauquenes: Simón Recabal

Región de Ñuble

  • Itata: Tomás Landaeta
  • Punilla: Cristóbal Jardua

Región del Biobío

  • Biobío: Juan Pablo Mellado
  • Arauco: Pedro Marileo

Región de La Araucanía

  • Malleco: Víctor Manoli

Región de Los Ríos

  • Ranco: Álex Valderrama

Región de Los Lagos

  • Osorno: Alejandro Rehbein
  • Chiloé: Fernando Bórquez
  • Palena: Marcelo Cifuentes

Región de Aysén

  • Aysén: Eligio Montecinos
  • General Carrera: Jorge Abello
  • Capitán Prat: Roberto Recabal

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

  • Última Esperanza: Liber Lazo
  • Tierra del Fuego: Margarita Norambuena
  • Antártica Chilena: Rodolfo Moncada

Desde el Ejecutivo señalaron que estas autoridades tendrán la tarea de representar al Gobierno en las provincias y coordinar la implementación de políticas públicas en cada territorio.

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