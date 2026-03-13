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Fue detenida en flagrancia: acusan a TENS de abusar sexualemnte de paciente durante examen en Hospital de La Serena

Una mujer venezolana de 36 años acusó haber sido vulnerada mientras se realizaba una resonancia en el CDT del recinto. El imputado pasará a control de detención este sábado.

Martín Neut

Paulina Marín

Detienen a TENS por presunto abuso sexual contra paciente

Detienen a TENS por presunto abuso sexual contra paciente

01:12

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Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI detuvieron en flagrancia a un técnico en enfermería de nivel superior (TENS) acusado de un presunto abuso sexual en La Serena.

El acto habría sido contra una paciente durante un examen médico en el Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) del Hospital de La Serena, en la región de Coquimbo.

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La denuncia fue presentada por una mujer venezolana de 36 años, quien relató que habría sido vulnerada en su indemnidad sexual mientras era atendida para realizarse una resonancia magnética. El imputado corresponde a un funcionario de salud chileno de 40 años.

Acusado será formalizado mañana

El subprefecto Marcos Bórquez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de La Serena, señaló que “con motivo de la denuncia realizada en su contra de una paciente, que señaló que mientras era atendida por el imputado se vio afectada y vulnerada en su indemnidad sexual”.

Tras coordinación con el Ministerio Público, el detenido quedó a la espera de su control de detención, mientras la PDI continúa con diligencias y levantamiento de evidencias.

El imputado será presentado este sábado ante el Juzgado de Garantía de La Serena para su formalización.

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