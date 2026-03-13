Directora del SERVIU del Biobío confirma su renuncia y aborda decisión de ministro Poduje: “Nos gustaría que fuera una decisión fundada”

Durante este jueves, en ADN Hoy conversamos con María Luz Gajardo, directora del SERVIU del Biobío, luego de que el nuevo ministro de Vivienda solicitara su renuncia en medio de cuestionamientos al proceso de reconstrucción tras los incendios en la región, mientras la autoridad mantiene convocada para esta jornada una actividad pública para entregar un balance de los avances en la zona.

“ Sigo en el cargo. Al presentar ayer, a las dos de la tarde, por correo electrónico, el ministro en ejercicio solicitó mi renuncia no voluntaria. Tal como prescribe la norma, el cargo debe ponerse a disposición, es decir, presentar la renuncia en un plazo máximo de 48 horas”, detalló.

La autoridad agregó que la renuncia ya fue presentada. “Yo lo realicé inmediatamente durante la tarde, después de convocar esta actividad de balance que nos parecía pertinente, y la presenté para que rija a partir de mañana sábado. Por lo tanto, soy directora del Servicio de Vivienda y Urbanización hasta el día de hoy”, señaló.

“Mi intención era dar cumplimiento a mi período de nombramiento como miembro de la Alta Dirección Pública del primer nivel jerárquico, es decir, hasta octubre de 2026”, afirmó.

En esa línea, planteó que “los sistemas de Alta Dirección Pública —y en general las evaluaciones— se realizan, o al menos eso sería lo deseable, después de conocer el trabajo de una persona”.

“El ministro no me conoce. Yo nunca he hablado con el ministro en ejercicio. Nunca he entregado una minuta solicitada por el ministro”, señaló.

Detalles de su trabajo

No obstante, aseguró que sí ha informado del avance del proceso de reconstrucción. “He entregado a todas las autoridades de la región —incluyendo alcaldes, al gobernador y al delegado que acaba de asumir, que es la única autoridad de este gobierno en ejercicio nombrada en la región— es el estado de avance del plan de reconstrucción de incendios Biobío 2026”, enfatizó.

“Ese documento contiene, por un lado, lo que queremos hacer y, por otro, lo que ya hemos hecho. Por lo tanto, de verdad no tengo más información. El ministro está en todas sus facultades de pedir la renuncia a cualquier directivo del primer nivel de Alta Dirección Pública. Su obligación es posteriormente llamar a concurso. Está dentro de sus facultades”, indicó.

Aun así, planteó reparos respecto al momento en que se tomó la decisión. “Lo que sí me parece es que la evaluación de los altos directivos públicos debería realizarse luego de conocer su trabajo. La evaluación formal se hace anualmente a través de un convenio de desempeño directivo supervisado por el sistema de Alta Dirección Pública, y en esa evaluación no hay ningún reproche. Al contrario, el cumplimiento ha sido bastante avanzado en todos los años que he sido parte de este sistema”, criticó.

“Yo lamento más la forma que el fondo. Y estoy muy tranquila, además muy agradecida del equipo profesional del SERVIU y del ministerio en general por el nivel de avance que hemos tenido”, dijo.

La autoridad también destacó resultados en materia habitacional en la región. “En el Plan de Emergencia Habitacional, por ejemplo, teníamos la meta sobrecumplida hace bastante rato: 26 mil viviendas en la región del Biobío, es decir, el 10% del plan se desplegó en la región”, afirmó.

“En el caso de los incendios de este año, ustedes saben que la región tiene cierta experiencia —desafortunadamente ganada— en procesos de reconstrucción. Todo el equipo del ministerio en la región elaboró un plan de reconstrucción, que ya está valorizado y entregado. Lo que queda ahora es terminar su ejecución, y espero que los ritmos al menos se mantengan como hasta hoy”, señaló.

“Nos gustaría que fuera una decisión fundada”

“Me sorprendió la rapidez, pero no la solicitud en sí misma. Es parte del sistema de nombramiento de Alta Dirección Pública. Los directivos sabemos, al momento de participar y ganar un concurso, que esto puede suceder”, sostuvo.

En esa línea, planteó que hubiese esperado una explicación de fondo. “Ahora, nos gustaría que fuera una decisión fundada , pero eso es facultad de la autoridad”, dijo.

“Dentro del marco normativo no cabe calificarla como injusta cuando es una decisión que la autoridad está facultada para tomar. En mi evaluación —y en la de muchas personas de la región del Biobío, donde llevo más de veinte años trabajando como servidora pública— el proceso de reconstrucción está bien hecho”, afirmó.

“Lo que queda hoy es ejecutar un plan que está redactado y entregado a las autoridades. Por cierto, no es un plan escrito en piedra: es un instrumento flexible que permite hacer correcciones y observaciones”, concluyó.