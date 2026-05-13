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VIDEO. Ministro Poduje denuncia “obstruccionismo” del Frente Amplio tras fallida exposición en la Comisión de Vivienda

El secretario de Estado criticó la pérdida de seis horas de trabajo técnico y acusó que la falta de quórum impidió presentar el análisis sobre el Plan de Emergencia Habitacional.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, arremetió este miércoles contra la gestión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que su equipo técnico se viera impedido de exponer los avances del Plan de Emergencia Habitacional.

Según el secretario de Estado, la sesión terminó en un fracaso administrativo debido a que una diputada del Frente Amplio (FA) no dio el quórum necesario para iniciar la presentación.

A través de sus redes sociales y en declaraciones posteriores, Poduje calificó la situación como una pérdida de recursos públicos. “Vinimos a, básicamente, no hacer nada, hemos perdido seis horas (...) Yo quiero pedirle disculpas a los contribuyentes primero, a los chilenos que me pagan el sueldo a mí y a las seis personas que vinieron de mi equipo“, sentenció.

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Denuncias de “obstruccionismo” y falta de tiempo

El ministro acusó que esta conducta responde a una lógica de “obstruccionismo” que incluso habría afectado a la propia Contraloría durante la instancia legislativa.

  • Bloqueo a la Contralora: Poduje afirmó que la parlamentaria del FA “no permitió que la contralora respondiera preguntas porque dijo que el tiempo se había acabado”.
  • Impacto en comités: El secretario de Estado lamentó haber postergado reuniones con tres comités de vivienda para asistir a Valparaíso “a hacer nada, a pasearme”.
  • Difusión de datos: Pese al incidente, el ministro aseguró que publicarán los antecedentes técnicos de todas formas, advirtiendo que las conclusiones del análisis sobre el informe de la Contraloría son “muy graves”.

Anuncio de querella

Dentro de la información que el Ejecutivo planeaba entregar a los diputados, figuraba el anuncio de una nueva querella. La acción legal se dirige contra una constructora a cargo de proyectos en el sector de El Olivar, a la que se acusa de presunta falsificación de antecedentes para escalar de categoría y adjudicarse la construcción de viviendas sociales. “Tenemos los antecedentes y se van a presentar en los tribunales”, ratificó el ministro.

Finalmente, Poduje cuestionó las motivaciones del bloqueo, señalando que este tipo de incidentes daña profundamente la imagen del Parlamento ante la ciudadanía. “Nada que hacer, el Frente Amplio se mueve con estas lógicas, y yo quiero decir que no sé qué pretenden tapar“, concluyó.

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