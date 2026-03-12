Maniatado, golpeado y rociado con bencina: lo que se sabe del ataque que dejó en riesgo vital a Rodrigo Rojas Vade

Durante la madrugada de este jueves, el exmiembro de la Convención Constitucional Rodrigo Rojas Vade fue encontrado gravemente herido y maniatado a un costado de la Ruta 78, en la Región Metropolitana.

Concretamente, el hallazgo se produjo tras un llamado telefónico que alertó a Carabineros sobre una persona tendida en la vía.

Funcionarios policiales llegaron al lugar pasada la medianoche y encontraron al hombre inconsciente, aparentemente rociado con bencina , con sus manos atadas y con golpes en la cabeza, a la altura del kilómetro 59 de la autopista, en el límite entre Pomaire y Melipilla.

En el sitio del suceso también se encontraba el automóvil que conducía la víctima, un Citroën C3 de color azul, que estaba estacionado a un costado de la ruta. El vehículo se encuentra inscrito a nombre de su hermana.

Rojas Vade fue trasladado de urgencia hasta el Hospital San José de Melipilla, donde permanece internado en riesgo vital y con coma inducido , según información preliminar.

El caso quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana, mientras que las diligencias investigativas fueron encargadas a la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con los primeros antecedentes, el exconvencional habría salido cerca de las 22:30 horas desde su domicilio en Pomaire, donde residía actualmente.

En los últimos meses, según se conocía, trabajaba como conductor para aplicaciones de transporte de pasajeros. La investigación busca ahora esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y determinar la posible participación de terceros.