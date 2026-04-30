¿África se está ‘rompiendo’? El proceso irreversible que creará un nuevo océano y cambiará el mapa del mundo para siempre

La geografía del planeta Tierra, tal como la conocemos hoy, es solo un fotograma en una película de millones de años y que ha experimentado varios cambios.

Un reciente estudio publicado en la revista Nature Communications revela que África se encuentra en un proceso irreversible de fragmentación que culminará con la formación de una nueva cuenca oceánica.

El foco de atención de los geólogos se encuentra en el Rift de Turkana, una región de aproximadamente 500 kilómetros de extensión que atraviesa Kenia y Etiopía.

De acuerdo con los expertos, esta zona presenta señales claras de encontrarse en una etapa avanzada de rifting continental, un fenómeno que ocurre cuando la corteza terrestre se estira, se fractura y, finalmente, se hunde.

Christian Rowan (Universidad de Columbia), autor principal de la investigación, explicó que el Rift de Turkana es actualmente el único punto activo en la Tierra que muestra signos de necking o adelgazamiento extremo.

Esta es una fase crítica donde todos los procesos de deformación se concentran en un solo lugar, permitiendo que la corteza se vuelva tan delgada que eventualmente se rompa para dar paso a suelo oceánico.

“Toda África Oriental, desde Mozambique en el sur hasta Afar en el norte, en Etiopía, está atravesando este proceso de ruptura continental”, señaló Rowan.

Aunque el sistema del Rift de África Oriental es conocido desde hace tiempo, la comunidad científica debatía si realmente llegaría a fracturarse por completo.

Los nuevos datos, obtenidos mediante técnicas de reflexión sísmica, sugieren que la división está mucho más avanzada de lo que se estimaba anteriormente.

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El futuro de la ‘Cuna de la Humanidad’

El área de Turkana no solo es relevante por su futuro geológico, sino por su incalculable valor histórico. Conocida como la ‘Cuna de la Humanidad’, ha entregado más de 1.200 fósiles de homínidos.

Según los investigadores, las mismas condiciones geológicas que hoy amenazan con dividir África son las que permitieron preservar estos restos durante milenios.

“Lo que nuestro estudio ha hecho es observar el propio rift, su estructura y los procesos en curso, vinculándolos con el registro fósil para entender cómo se originó este acervo de fama mundial”, explicó el investigador.

Tiempos considerables

A pesar de la magnitud del evento, no es algo que veremos pronto. Se estima que el Rift de Turkana comenzó a separarse hace unos 45 millones de años, y el proceso de adelgazamiento crítico inició hace unos 4 millones de años tras una intensa actividad volcánica.

En la región de Afar ya se observan versiones tempranas de lo que será el nuevo lecho marino. En palabras de Christian, en esa zona el continente “básicamente está a punto de romperse”.

Cuando esto ocurra, en unos cuantos millones de años, el mapa del mundo recordará la gran división de Pangea, el supercontinente que dio origen al Océano Atlántico.

Por ahora, esta transformación sigue su curso lento pero implacable, recordándonos que la Tierra es un organismo vivo en constante cambio.