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Decathlon crece en Chile y confirma tres nuevas tiendas: estas son las ciudad elegidas

La firma deportiva anunció más locaciones como parte de su plan de expansión 2026.

Javier Méndez

Decathlon crece en Chile y confirma tres nuevas tiendas: estas son las ciudad elegidas

Decathlon crece en Chile y confirma tres nuevas tiendas: estas son las ciudad elegidas / RICCARDO MILANI

Decathlon anunció un nuevo paso en su expansión en Chile y confirmó la apertura de tres nuevas tiendas este 2026.

La compañía detalló que esta etapa forma parte de su estrategia de crecimiento omnicanal, que combina locaciones físicas, comercio digital y servicios.

Así, las ciudades elegidas fueron Osorno, Valdivia y Temuco. “El plan busca acercar el deporte y el bienestar cada vez a más personas, adaptándonos a las características de cada territorio”, afirmó Jorge González, líder de expansión y desarrollo de la cadena.

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El punto de venta en Osorno se ubicará en el centro comercial Cenco Osorno, contará con 1.000 m² y abrira a mediados de este año. La propuesta multideportiva se enfocaría en discilplinas comunes en la zona, incluyendo trekking, running, ciclismo y deportes de invierno.

Posteriormente, ya en el segundo semestre, se continuará con las aperturas de Valdivia y Temuco, que estarán ubicadas en los Mall Paseo Valdivia y Cenco Temuco, respectivamente. Según la misma empresa, los movimientos aumentarán en un 10% su planilla de trabajadores.

“Al igual que otras organizaciones que se expanden hacia regiones y potencian la creación de empleos, siempre fomentaremos un ambiente diferenciador, donde el deporte es el eje conector”, sumó González.

Fundada en Francia en 1976, la marca cuenta actualmente con 15 tiendas distribuidas en cinco regiones del país. A nivel global, la firma ya suma un total de 1.817 locales.

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