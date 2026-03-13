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Ortiz se va a la segura: la formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Huachipato

Los albos recibirán al cuadro acerero el próximo lunes en el Estadio Monumental, por la séptima fecha del Campeonato Nacional.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

Ortiz se va a la segura: la formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Huachipato

Ortiz se va a la segura: la formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Huachipato / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Por la fecha 7 del Campeonato Nacional, Colo Colo recibirá a Huachipato el próximo lunes en el Estadio Monumental, donde los albos buscarán los tres puntos para seguir en la cima de la tabla de posiciones.

Según información de ADN Deportes, el equipo titular que ha trabajado el “Cacique” para enfrentar al cuadro acerero es el mismo que jugó ante Audax Italiano en la fecha pasada.

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Es decir, el técnico Fernando Ortiz apostaría nuevamente por el esquema que le dio resultados en la victoria frente al conjunto itálico: un 3-5-2.

Así las cosas, la formación que prepara Colo Colo para recibir a Huachipato es con Fernando De Paul en el arco; una línea de tres en el fondo conformada por Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas y Diego Ulloa como carrileros; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Víctor Méndez en el mediocampo; mientras que en delantera quedan Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

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