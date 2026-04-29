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Presidente de Conmebol es denunciado por acuerdos secretos con Nicolás Leoz

Alejandro Domínguez anunció públicamente gestiones para recuperar dineros perdidos por el fallecido presidente de Conmebol, pese a que se dieron a conocer pactos con la familia para desistir de cualquier acción legal.

Carlos Madariaga

Presidente de Conmebol es denunciado por acuerdos secretos con Nicolás Leoz

Presidente de Conmebol es denunciado por acuerdos secretos con Nicolás Leoz / Agencia Getty

Un verdadero escándalo se ha desatado durante las últimas horas en Paraguay en torno a la gestión del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

Hace una semana, en el Congreso de la orgánica en Ecuador, aseguró que las 10 asociaciones miembro respaldan sus acciones para recuperar los dineros que desvió el fallecido mandamás del ente rector del balompié sudamericano, Nicolás Leoz, en el marco del FIFA Gate.

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Se supone que, según un comunicado de Conmebol, hay procesos en marcha por un daño patrimonial de 44 milones de dólares para la institución entre 2000 y 2013.

Sin embargo, según lo indagado por ABC Color de Paraguay, hay un acuerdo legal que data del 2020 entre la familia de Nicolás Leoz y Alejandro Domínguez, a nombre de la Conmebol, donde la orgánica “declara que ya nada tiene que reclamar en concepto alguno a la familia Leoz, a la sucesión del Sr. Nicolás Leoz Almirón, ni a las sociedades comerciales, sean de la razón social que fueren, en las que sean uno o todos ellos, sus accionistas, directivos, gerentes, sus eventuales compañías afiliadas, asociadas y/o subsidiarias, sus empleados, contratados y/o representantes”.

En el detalle, se trata de dos acuerdos con la viuda e hijos de Nicolás Leoz por un fideicomiso y cuentas en bancos suizos, además de otros dos acuerdos con las hijas del primer matrimonio de Leoz por otros fondos en instituciones financieras europeas.

Con esto, la persecución judicial de Alejandro Domínguez aparece como contradictoria, considerando que los documentos publicados implican un resarcimiento de al menos 51,2 millones de dólares que no volverán a la Conmebol.

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