The Lumineers aterriza en Chile con su gira más íntima y ambiciosa: “Hay una pasión y una emoción muy genuina que admiro mucho”

En el marco de su Automatic World Tour, The Lumineers confirmó su esperado regreso a Chile con un concierto programado para el viernes 1 de mayo en el Movistar Arena, como parte de una gira que recorrerá Sudamérica entre abril y mayo de 2026.

El tour incluye presentaciones en Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador, consolidando uno de los momentos más exitosos de la banda en vivo.

La visita se enmarca en la promoción de Automatic, su más reciente álbum, descrito como el trabajo más personal y expansivo del grupo. Con una propuesta que combina emotividad cruda y canciones de carácter colectivo, el disco ha reforzado su reputación como una de las bandas más potentes del rock contemporáneo, reflejado en recintos agotados y su presencia en los principales festivales del mundo.

El encuentro con los fans chilenos

En conversación exclusiva con ADN.cl, el vocalista Wesley Schultz abordó el proceso creativo detrás del álbum, destacando la libertad con la que trabajaron en el estudio.

“Fue como entrar a un sueño donde todo estaba listo. Solo llegamos y empezamos a grabar, como niños jugando música”, señaló. Sobre el origen de sus canciones, agregó que “todo comienza con la melodía y los acordes, y luego paso horas intentando contar la mejor historia en el menor espacio posible”.

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El músico también reflexionó sobre el significado del disco, particularmente en torno a la canción que le da nombre. “Habla de esta sensación de siempre querer más, incluso en un momento en que tenemos más que nunca. Es una idea extraña, casi inquietante”, explicó, aludiendo al impacto de la tecnología y las redes sociales en la percepción de la vida cotidiana.

Respecto a su regreso a Chile, Schultz valoró la conexión con el público local: “Hay una pasión y una emoción muy genuina que admiro mucho. Cuando eso se refleja desde el escenario hacia el público, se crea algo único”, afirmó, destacando el carácter casi “catártico” de los conciertos como espacios de encuentro y conexión humana tras años marcados por el aislamiento.

Las entradas para el concierto aún se encuentran disponibles a través del sistema Punto Ticket, con distintas ubicaciones para quienes quieran ser parte del regreso de la banda a Chile.