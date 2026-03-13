La reacción inmediata de Coté López en redes sociales tras confirmarse el romance entre Luis Jiménez y Gala Caldirola

Durante la noche de este jueves, el exjugador Luis Jiménez dio a conocer a través de sus redes sociales que se encuentra en un romance con Gala Caldirola.

“No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar nos gustaría que sea de 0, sin malas energías ni especulaciones”, anunció el ‘Mago’ a través de una historia en Instagram donde aparece junto a la exchica reality.

En esa misma línea, el exfutbolista expresó que “hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad”.

“Queremos simplemente darnos la oportunidad, con respeto, cariño y honestidad, y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto”, concluyó Jiménez.

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Minutos después de que el exjugador anunciara el inicio de su romance, María José ‘Coté’ López compartió una historia en su cuenta de Instagram, la cual llamó la atención de sus seguidores.

López subió una imagen junto a su hijo menor, en la fotografía aparece acostada abrazándolo cariñosamente sobre la cama.

“Tuto con mi xuxu”, fue el texto con el que acompañó la imagen que subió la modelo y empresaria en su cuenta de Instagram. A continuación, la publicación: