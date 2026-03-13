;

El curioso palo de Yamila Reyna tras supuesta reconciliación entre Américo y su ex: “No sé si...”

La actriz argentina compartió un enigmático mensaje a través de sus redes sociales.

Sebastián Escares

Pese a que ya terminaron su relación amorosa hace un mes, aún continúan las repercusiones del quiebre entre Yamila Reyna y Américo.

Esta semana se dio a conocer que el cantante chileno de cumbia ya estaría involucrado en una nueva relación sentimental: con María Teresa Órdenes, exesposa del artista.

Revisa también:

ADN

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, a través de su cuenta de Instagram, señaló: “Por estos días Américo y su señora Pepa están de viaje en Bolivia y están como pareja“.

En esa misma línea, la comunicadora sumó que “hay varios testigos que me dicen que los vieron de la mano, con gestos cariñosos. Él incluso la presenta como su señora”.

ADN

Sin embargo, la noticia no pasó colada para Yamila Reyna, quien luego de que se dieron a conocer los rumores de su ex, lanzó una indirecta.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, la actriz argentina fue breve y concisa al publicar con un fondo negro la frase: “No sé si debería decirlo”.

Si bien Yamila Reyna aún no se ha referido a qué hace alusión su comentario, usuarios en redes sociales lo asocian a las últimas noticias de la presunta reconciliación entre Américo y su ex.

ADN

