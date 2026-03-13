“Yo soy hermoso natural, del Olimpo”: Princeso sorprende con impactante cambio físico

Leonardo Vallana, popularmente conocido como ‘Princeso’, tuvo un gran 2025 luego de su exitosa participación en el reality Mundos Opuestos.

Ahora, el autodenominado “hijo de Zeus”, sorprendió a sus seguidores luego de dar a conocer su nuevo cambio físico ad portas de ingresar al nuevo reality show “Vecinos al límite”.

Fue en medio del programa “Encuentros Cercanos”, conducido por Sergio Lagos, que el chico reality se lució mostrando un rostro bastante diferente al que se le conocía.

“Míralo cómo está. Princeso versión 2026, no solo hay un trabajo físico, algo te hiciste en la cara”, le dijo el animador apenas vio a Vallana entrando al estudio.

Tras los dichos de Lagos, el exparticipante de La Vega respondió: “Estamos preparándonos para Vecinos al Límite. Yo soy hermoso natural, del Olimpo”.

El cambio estético de Princeso

En el espacio televisivo, Princeso explicó: “Nos retocamos la cara. Me hice toda la cara de nuevo. Me hice la papada, la pera, los pómulos, la nariz, todo”.

“Tú ya venías guapo y ahora quedaste mejor aún, ¿es una operación?“, le dijo Lagos. Ante lo que el influencer respondió: ”No, fue todo por estética, por canje".

“Realicé una armonización facial completa a Princeso, para que llegue con un rostro más fresco, definido y natural frente a las cámaras”, explicó el Dr. Danny Escobar, a través de una publicación en Instagram.

A continuación, el cambio estético de Princeso:

En diálogo con La Cuarta, Princeso manifestó que “tuvimos mucha fama y oportunidades de trabajo, por el que ya estoy a punto de sacar mi auto, un Audi, y quiero sacar mi departamento también".