“Tengo una causa pendiente...”: influencer nacional da peculiar explicación tras ser detenido por Carabineros

Esta semana, en las redes sociales, comenzó a circular una serie de videos que daban cuenta de la detención del influencer nacional Flaitiano.

El creador de contenido es conocido por ser parte del Torneo de Cell y uno de los mayores archirrivales del “androide” René Puente, o Tío Rene, para quienes le tienen cariño.

Los registros lo mostraban siendo esposado y subido a una patrulla de Carabineros en una Copec, todo esto mientras participaba en las grabaciones del nuevo programa que prepara Diego González. De ahí nació el hashtag #FreeFlaitiano.

Tras ser liberado, el mismo protagonista utilizó su cuenta de Instagram para “aclarar” la situación.

“Buena, buena, mi gente. Muchas gracias a todos ustedes por su preocupación anoche. Pero no pasa nada, no es nada grave”, explicó.

“Tengo todos mis papeles al día, tengo carnet chileno, tengo pasaporte, para que no se confundan tampoco”, detalló.

“Los carabineros me llevaron porque tengo una causa pendiente cuando me había pitiado la casa de Cristiano Ronaldo, pero esa hue... fue en 2019”, bromeó, fiel a su particular estilo.

“Tengo el medio pedazo de abogado”, dijo cerca del cierre.