En los últimos años, Palestino ha sabido instaurarse, más que como un equipo del fútbol chileno, como una insignia del pueblo árabe en todo el mundo.

Con un buen trabajo en redes sociales y expresando la cultura del club siempre que es posible, han logrado que su camiseta de fútbol sea muy cotizada a nivel internacional, siendo utilizada por diferentes personajes muy famosos que apoyan la lucha palestina.

Un caso reciente de aquello se dio con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien se mostró en sus redes sociales con la equipación del cuadro de La Cisterna realizando un llamativo reto físico.

El polémico exmandatario se grabó completando 1.000 abdominales en una máquina de gimnasio, donde los chilenos resaltaron de inmediato que lucía la camiseta de Palestino.

Según reportan desde Bolivia, Morales volvió a la actividad física en marzo luego de pasar varias semanas delicado de salud tras contagiarse de chikungunya y dengue.

Sin embargo, esta decisión de mostrarse realizando actividad física también respondería a una estrategia política para proyectar energía en una etapa en que su trayectoria pública atraviesa momentos complejos.