Nieta de Carlos Caszely sufre violenta encerrona y entrega crudo relato: “Me tocaron, decían que me iban a matar” / Oscar Guerra

Durante la madrugada de este domingo, la nieta del histórico exdelantero de Colo Colo, Carlos Caszely, sufrió una violenta encerrona en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, el delito ocurrió cerca de la 01:30 horas, cuando la víctima circulaba por las cercanías de la Rotonda Quilín tras abandonar la autopista. En ese momento, un automóvil le bloqueó el paso y varios individuos descendieron rápidamente para interceptarla.

La víctima fue abordada por cinco sujetos menores de edad, quienes la intimidaron con armas de fuego, la golpearon y le sustrajeron su vehículo y pertenencias.

Posteriormente, el vehículo, un Mercedes-Benz blanco, fue localizado en la comuna de San Ramón, específicamente en las inmediaciones de calle Aurora de Chile con Sargento Candelaria.

De acuerdo con lo relatado por Carabineros, al llegar al lugar, los funcionarios observaron el automóvil con cinco ocupantes en su interior. Al advertir la presencia de la policía, los sujetos intentaron escapar, iniciándose una persecución . Sin embargo, durante la huida perdieron el control del vehículo y terminaron colisionando contra un poste del alumbrado público.

Tras el impacto, se logró detener a dos de los ocupantes, ambos menores de edad: uno de nacionalidad chilena y otro venezolano, quien mantiene situación regular en el país. En el procedimiento también se incautó un arma de fuego tipo pistola.

“Me decían que me iban a matar”

Tras el hecho, la víctima del robo, Martina, acudió a una unidad policial y relató la traumática experiencia. “Me bajan del auto, me arrastran, me apuntan con la pistola y me decían que le entregara todas las cosas, que si no me iban a matar”, señaló la nieta de Carlos Caszely.

La joven también denunció haber sido víctima de tocaciones durante el robo. “Me tocaron entera, entera por debajo de la ropa, viendo qué cosas tenía. Y después, al último, uno de los sujetos va y me da un beso”, afirmó.

Por su parte, el exfutbolista señaló que “es algo que viene sucediendo ya hace mucho tiempo. Es algo que no se ha parado en este país. Uno nunca piensa que le va a pasar. No hay que esperar a que a uno le pase para poder acusar, para decir, para seguir con la investigación”.

“Lo principal es que no le pasó nada más allá de esto. A cualquiera que le pongan un arma en la cabeza, uno no sabe cómo puede reaccionar”, agregó Caszely.

Finalmente, el exseleccionado nacional manifestó su intención de que la investigación avance hasta esclarecer completamente lo ocurrido. “Nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, sentenció.