“Tendemos a creer que la salud solo depende del buen acceso a ella, pero la vivienda también es determinante”: Jaime Mañalich

El exministro de Salud Jaime Mañalich sostuvo que la vivienda es un determinante social importante de la salud de una población y que las políticas públicas en Chile no han reconocido esa relación con suficiente fuerza.

“La vivienda es parte esencial de la salud pública. Es donde se educa, donde se trata una enfermedad y donde una familia se protege”, afirmó en el más reciente episodio de “No es una casa”, el programa de Déficit Cero, conducido por Sebastián Bowen.

Mañalich nació en Santiago hijo de inmigrantes catalanes que llegaron a Chile tras la Guerra Civil Española y creció en distintos lugares: primero un pequeño departamento en Mallinkrodt, luego allegados en un departamento en Bandera con Santo Domingo, después dos años en Lima.

El exministro describió la experiencia de su familia como la de muchos migrantes: límites difusos entre la familia extendida y el hogar, tradiciones que se mantienen con fuerza y una conciencia permanente de ser de otro lugar.

“La vivencia de una familia migrante, los límites de dónde empieza la familia, qué es el hogar y la casa donde se reside son mundos que no tienen frontera”, dijo.

Sobre la migración actual en Chile fue directo. Señaló que el país tiene una historia larga de recibir inmigrantes, pero que la coyuntura actual es distinta por la escala y las condiciones de origen. Advirtió que para el año 2100 Chile podría tener solo 12 millones de habitantes.

Relación entre vivienda y salud

Mañalich fue enfático en que la relación entre vivienda y salud es uno de los temas que el sistema sanitario chileno ha abordado de manera insuficiente. “Tendemos a creer que la buena salud de las personas depende del acceso a salud. Pero los determinantes sociales son los que realmente importan”, afirmó.

En ese marco, señaló que la brecha en expectativa de vida entre el sector oriente y el poniente de Santiago es uno de los ejemplos más claros de cómo las condiciones habitacionales inciden directamente en la salud de las personas. “Como ex autoridad de salud, el foco debería estar en la vivienda”, afirmó.

También apuntó a la pandemia como el momento en que esa realidad quedó más expuesta. Relató que en cités donde los registros indicaban 50 habitantes había en realidad 200, lo que hacía inviable cualquier protocolo de aislamiento.

Mañalich indicó que Chile debería comprometerse a construir 120.000 viviendas por año, con una concepción distinta a la tradicional que considere la realidad de los hogares unipersonales y uniparentales y apuntó al arriendo como una palanca clave que el país aún no ha desarrollado.

El capítulo completo de “No es una casa” con Jaime Mañalich ya está disponible en el canal de YouTube de Déficit Cero y en el Spotify de No es una casa.