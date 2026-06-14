Un incendio de grandes proporciones se registra la mañana de este domingo en la comuna de Cerrillos, específicamente en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con calle Piloto Acevedo, donde las llamas afectan preliminarmente un acopio de neumáticos y bodegas del sector.

La emergencia ha generado una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana, incluyendo comunas como San Miguel.

De acuerdo con información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se realizó la evacuación preventiva de 21 personas que habitan viviendas colindantes al lugar del siniestro.

Además, se implementó una restricción de tránsito en Camino a Melipilla, entre Escobar Williams y Piloto Acevedo, debido al intenso trabajo de los equipos de emergencia.

🔴 Último Minuto

A esta hora Bomberos Maipú trabaja en 3ra alarma de incendio estructural en Piloto Acevedo y Avda Pedro Aguirre en la comuna de Cerrillos por fuego en acopio de neumáticos y bodegas, en apoyo Bomberos de la Región Metropolitana @biobio @chile_accidente pic.twitter.com/EYP8D7yr1f — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) June 14, 2026

La magnitud del incendio obligó a declarar una tercera alarma, movilizando a compañías de Bomberos de Maipú y a unidades de apoyo provenientes de distintos cuerpos de la Región Metropolitana, entre ellos Conchalí, La Granja, Ñuñoa, Metropolitana Sur, Peñaflor, Quinta Normal, Puente Alto, Quilicura, San José de Maipo, Melipilla y Til Til. También trabajan en el lugar Carabineros, personal municipal, equipos SAMU, camiones aljibe y funcionarios de Senapred.

!!AHORA!! Bomberos #Melipilla trabajando en 3ra alarma de incendio forestal por fuego en gran extensión de pastizales con peligro de propagación a casas en Camino El Huingal sector bollenar con brigadistas Conaf y Apoyo aéreo @reddeemergencia @Bomba_Decima @BomberosdeChile pic.twitter.com/d8D4AonoNA — Bayron López (@bayron_lopez01) January 13, 2026

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni se han informado las causas que originaron el fuego.