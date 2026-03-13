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Impacto en el fútbol chileno: otro histórico equipo se queda sin competencias oficiales por todo 2026

Al igual que Deportes Melipilla, San Antonio Unido no formará parte de la Tercera División y afrontará un año completo sin fútbol.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

La crisis de San Antonio Unido llegó a un punto crítico. A comienzos de febrero, el Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó su fallo en contra del cuadro lila producto de una serie de problemas financieros, decisión que lo dejó fuera del profesionalismo y lo obligó a regresar al fútbol amateur.

No obstante, el presente del cuadro de la Región de Valparaíso es todavía más complejo. Según informó Primera B Chile, el SAU seguirá los pasos de Deportes Melipilla, también sancionado por el Tribunal, y no formará parte de la Tercera División durante la temporada 2026.

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El citado medio detalló que la institución atraviesa actualmente un proceso de reorganización interna con el objetivo de rearmar su estructura deportiva y administrativa, lo que obligará a sus hinchas a enfrentar un año completo sin fútbol.

Con este panorama, San Antonio Unido deberá esperar hasta 2027 para volver a competir, mientras la dirigencia trabaja en reunir las condiciones necesarias para postular al campeonato de Tercera División en la próxima temporada.

Ahora, el histórico elenco del puerto iniciará una compleja etapa de transición, con la misión de reorganizarse institucionalmente y regresar a las canchas en el fútbol chileno lo antes posible.

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