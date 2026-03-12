;

Un emblemático club del fútbol chileno se quedará sin competir en 2026: crisis total

En medio de su complejo momento financiero, Deportes Melipilla no logró reunir la cifra mínima de dinero para participar en la Tercera División A.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Un emblemático club del fútbol chileno se quedará sin competir en la temporada 2026. Se trata de Deportes Melipilla, elenco que atraviesa una profunda crisis económica y que descendió al fútbol amateur tras ser sancionado por el no pago de remuneraciones a sus jugadores durante 2025.

Según informó Radio Prensa, los “Potros” no lograron reunir los más de 23 millones de pesos necesarios para obtener el certificado de ‘no deuda’ exigido para participar en la Tercera División A.

La fecha límite para que Melipilla presentara la documentación y regularizara sus pagos pendientes para competir en el torneo era este miércoles a las 17:00 horas, momento en el que debía acreditar ante la ANFA que cumplía con todos los requisitos administrativos y financieros exigidos por la asociación.

Sin embargo, el cuadro metropolitano no logró liquidar sus finiquitos, multas y otras obligaciones, por lo que quedó fuera del sorteo del fixture de la Tercera División A, realizado el pasado martes.

De mantenerse este escenario, Deportes Melipilla no participará de ningún torneo oficial por primera vez en 34 años de historia, reflejando el crítico momento económico que vive la institución y que golpea con fuerza a sus hinchas.

