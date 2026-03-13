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Definidos los bombos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026: cuándo es el sorteo y los posibles rivales de los equipos chilenos

Coquimbo Unido, Universidad Católica, Palestino, Audax Italiano y O’Higgins serán los cinco clubes que representarán a Chile en los torneos continentales.

Bastián Lizama

Getty Images

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La Conmebol dio a conocer las pautas para los sorteos de las fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, que se realizarán el próximo jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay.

En el caso de la Libertadores, solo dos equipos chilenos competirán desde la fase de grupos: Coquimbo Unido y Universidad Católica, quienes integrarán el bombo 3 y ya conocen a sus posibles rivales.

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Para esta nueva edición, los 32 clubes clasificados se dividirán en ocho grupos de cuatro equipos cada uno, donde los representantes nacionales compartirán zona con alguno de los equipos del bombo 1, conformado por potencias como Boca Juniors, Palmeiras y Peñarol.

En el bombo 2, los rivales más duros que asoman en el camino son: Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes y Lanús. Mientras que en el bombo 4 destacan Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal e Independiente Medellín.

Los posibles rivales de los equipos chilenos en Copa Sudamericana

Por otro lado, serán tres los clubes chilenos que disputarán la Copa Sudamericana: Palestino, Audax Italiano y O’Higgins, que formarán parte de los bombos 2, 3 y 4, respectivamente.

De esta manera, los equipos nacionales podrían compartir grupo con alguno de los clubes del bombo 1, donde aparecen potencias del continente como River Plate, Atlético Mineiro, Racing, Sao Paulo y el Santos de Neymar.

En ese mismo bombo también figuran Gremio, Olimpia y América de Cali, elencos con amplia tradición en torneos internacionales.

En tanto, en el bombo 2 también asoman rivales de peso como San Lorenzo, Bragantino, Vasco da Gama y Millonarios.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

El evento tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo a las 20:00 horas de Chile en la sede de la Conmebol ubicada en Luque, Paraguay. El organismo transmitirá el sorteo gratis y en vivo a través de su canal de YouTube.

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