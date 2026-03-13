Huachipato sufre sensible baja para enfrentar a Colo Colo: pierde a una de sus figuras

El partido que cerrará la séptima fecha de la Liga de Primera será el que disputen Colo Colo y Huachipato en el Estadio Monumental el próximo lunes 16 de marzo a las 20:30 horas.

El choque será vital para ambos elencos. Por parte de los albos, buscarán mantener la cima de la tabla, mientras que los “acereros” intentarán acercarse aún más a la parte alta del torneo.

Lamentablemente para Jaime García, contará con una sensible baja en su equipo. Según información de ADN Deportes, Rodrigo Odriozola, portero titular de los de Talcahuano, tuvo que ser operado y estará cerca de un mes fuera de las canchas.

El guardameta uruguayo fue intervenido en su hombro derecho y se esperan, como mínimo, cuatro semanas de recuperación para el arquero, que había jugado siete de los nueve encuentros que los “siderúrgicos” llevan en la temporada.

El encargado de reemplazar a Odriozola bajo los tres palos de Huachipato será Sebastián Mella, arquero mundialista Sub 20 con La Roja en 2025, quien ya jugó en esta Liga de Primera en los triunfos sobre Universidad de Chile y Everton.