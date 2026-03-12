¿Puedes salir y reingresar? La clave del acceso al Parque O’Higgins en Lollapalooza Chile 2026 / FELIPE CONSTANZO

El Parque O’Higgins se prepara para recibir una nueva versión del festival de música Lollapalooza que vuelve a este recinto tras siete años.

En esta oportunidad los headliners del evento son Sabrina Carpenter, Deftones, Chappell Roan, Lorde y Tyler, The Creator, quienes harán vibrar a los fanáticos en el parque.

Una de las preguntas que han surgido en los últimos días es si una vez que entro al Parque O’Higgins, ¿puedo entrar y volver a entrar?

En ADN.cl te contamos todos los detalles a esta pregunta.

¿Se puede salir y reingresar al Lollapalooza Chile 2026?

Desde la productora a cargo del festival Lollapalooza entregaron una serie de claves para la edición 2026, entre ellas la posibilidad del reingreso al Parque O’Higgins.

Por regla general, no se puede salir y volver a ingresar al recinto durante el mismo día, pero existe una excepción.

La única excepción a esta regla es para los padres o adultos responsables que asistan al festival con menores de edad de hasta 10 años, quienes pueden ingresar gratis previa verificación de edad.

Los adultos deberán acreditarse en el portal de entrada a Kidzapalooza. Esta acreditación permite el ir a dejar a los niños a casa y reingresar al festival, pero esto se permite una sola vez.

Al momento de salir, el adulto acreditado debe usar el carril único para Kidzapalooza, donde el personal de seguridad verificará su pulsera para habilitarle el reingreso.