¿Qué se puede llevar? Lollapalooza Chile 2026 revela los elementos prohibidos y permitidos

Conoce todos los detalles del festival que se realizará en el Parque O’Higgins.

Nicolás Lara Córdova

¿Qué se puede llevar? Lollapalooza Chile 2026 revela los elementos prohibidos y permitidos

FOTO: BASTIAN CIFUENTES ARAYA / AGENCIAUNO

Con miles de personas preparándose para asistir al festival Lollapalooza Chile 2026, uno de los temas que más dudas genera entre los asistentes es qué objetos se pueden ingresar al recinto.

Para evitar inconvenientes en los accesos al Parque O’Higgins, la organización publicó la lista oficial de elementos permitidos y prohibidos durante las tres jornadas del evento.

El objetivo de estas normas es garantizar la seguridad del público y agilizar los controles de ingreso, por lo que se recomienda revisar las condiciones antes de asistir al festival.

Elementos permitidos

Entre los objetos que los asistentes sí pueden llevar al recinto se encuentran artículos básicos para disfrutar de la jornada:

  • Celulares y cámaras pequeñas (no profesionales)
  • Baterías externas o power banks
  • Bloqueador solar y artículos personales de cuidado
  • Lentes de sol y gorros
  • Botellas reutilizables vacías para hidratación de 500 cc
  • Mochilas o bolsos pequeños

Estos elementos suelen ser los más utilizados por el público, especialmente considerando las altas temperaturas que se registran durante el día en Santiago.

Elementos prohibidos

En contraste, la organización del festival estableció una serie de objetos que no podrán ingresar al recinto, principalmente por motivos de seguridad o para evitar riesgos en medio de la multitud.

Entre ellos destacan:

  • Bebidas alcohólicas o alimentos externos
  • Drones o equipos de grabación profesional
  • Palos de selfie o trípodes
  • Paraguas de gran tamaño
  • Sillas plegables o muebles portátiles
  • Objetos punzantes o peligrosos

Además, cualquier objeto que pueda representar un riesgo para los asistentes podrá ser retenido en los accesos, según determinen los equipos de seguridad del evento.

