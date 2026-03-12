Lollapalooza Chile 2026 en vivo: cómo y dónde ver la transmisión online del festival

Desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo se llevará a cabo una nueva versión del Lollapalooza Chile.

El festival de música que se lleva realizando desde el 2011 en nuestro país tendrá como novedad su retorno al Parque O’Higgins tras siete años.

En esta edición los nombres fuertes son Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones, Lorde y Tyler, The Creator.

Además, la producción del evento habilitó una transmisión oficial donde los fanáticos podrán disfrutar cuatro de los seis escenarios que estarán en el festival.

¿Cómo y dónde ver el streaming oficial de Lollapalooza Chile 2026?

La producción habilitará transmisiones del Cenco Malls Stage, Banco de Chile Stage, Perry’s Stage y Alternative Stage.

Para poder disfrutar de cada uno de los escenarios instalados en el Parque O’Higgins se habilitó un sitio web especial, donde se podrá ver en directo los conciertos que se realizarán en el Parque O’Higgins.

El Lollapalooza Chile 2026 iniciará este viernes 13 de marzo desde las 13:45 horas.