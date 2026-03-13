“En Chile pasé una estadía hermosa, cada vez que puedo vuelvo... El recuerdo de Colo Colo es imborrable”

Pablo Mouche, quien defendió la camiseta de Colo Colo entre 2019 y 2020, está de regreso en Chile. El otrora delantero argentino está participando del torneo Enigma Padel en Chicureo, que reúne a reconocidos exfutbolistas profesionales, y aprovechó la instancia para atender a Los Tenores de la Tarde de ADN.

En la conversación, el ex Boca Juniors analizó la actualidad del “Cacique” y recordó su aventura por el Estadio Monumental, donde tuvo que convivir con el estadio social y la pandemia de COVID-19. “Hace varios años que me fui de Chile, pero siempre estoy de cerca con las redes sociales y los momentos que puede llegar a estar Colo Colo”, comenzó declarando.

Respecto al presente de los albos, Mouche sostuvo que “sé que no están pasando un buen momento. A mí me pasó en el segundo año que estuve acá, después de la pandemia, y no es fácil vivirlo de adentro. La presión es el doble de lo que sería en otro equipo".

En esa línea, rememoró su etapa en Macul y reconoció que “nosotros vivimos un caos por todo lo que pasó, el conflicto con la dirigencia, el parate de cuatro o cinco meses sin jugar, sin poder entrenar de forma como corresponde".

“Hoy las oportunidades para mejorar son otras y hay un gran plantel. Yo lo veo en los nombres y tiene como para levantarlo rápido. Yo siempre sigo hinchando por ellos a la distancia, es un club donde la pasé bárbaro, salvo ese inconveniente que fue en la pandemia", añadió.

Además, valoró su paso por el país y agregó: “En Chile pasé una estadía hermosa, cada vez que tengo la oportunidad vuelvo. Tengo muchos amigos o conocidos, y el recuerdo de la gente de Colo Colo para mí es imborrable. Siempre lo nombro como uno de los clubes donde mejor la pasé, donde más me identifiqué con la gente, así que le deseo lo mejor y que salga pronto de esta situación".

Mouche, sobre Aquino y Correa

Por otro lado, el exatacante argentino analizó el momento de Javier Correa y Claudio Aquino, quienes han recibido duras críticas por su rendimiento: “Son dos jugadores que la rompieron en Argentina. Tengo entendido que Correa al principio sí rindió, que hizo muchos goles y ahora le está costando, pero es cuestión de tiempo, de intentar acomodarse lo más rápido posible y empezar a generar esa confianza de nuevo".

“Aquino en Vélez la rompió toda, salió campeón de punta a punta. Es un jugador excepcional. Esperemos que acá encuentre el momento y el lugar para que pueda llevar su rendimiento al mayor potencial", añadió.

Finalmente, Pablo Mouche repasó su conflicto con el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, luego de asegurar que recibió amenazas de la Garra Blanca en plena pandemia. “Yo sé bien lo que pasó, porque estuve ahí. Él no estuvo ahí. A mí me molesta cuando uno habla de un tema que no está palpado al cien por ciento”, afirmó.

“Él estaba en la directiva, pero él en el día a día de Colo Colo no estaba, yo no lo vi nunca en los pasillos. Por eso es que me generó molestia que él salga a hablar en una conferencia de prensa tan libremente. Yo solamente aclaré lo que pasó. Él no estuvo presente", sentenció.