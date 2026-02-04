“Nunca vi a Morón en los dos años que estuve en Colo Colo; le está mintiendo a la gente y defendiendo a la barra brava”

En medio de la presentación de Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán como refuerzos de Colo Colo, el gerente deportivo Daniel Morón reaccionó a los polémicos dichos de Pablo Mouche, exdelantero del “Cacique”, quien aseguró que Blanco y Negro mandó a la Garra Blanca a apretar al plantel en plena pandemia, cuando el equipo peleaba por no descender.

“Me gusta decir las cosas a la cara. En aquella oportunidad, que era cuando fue pandemia, que se alargó el campeonato dos meses más, él terminaba contrato el 31 de diciembre, y para continuar y jugar esa final por el descenso, debía extender el contrato por dos meses más, como lo hicieron muchos de sus compañeros”, afirmó Morón en conferencia.

“Bueno, Mouche no quiso hacer eso y él quiso que le extendieran el contrato por un año más. Y claro, él debe pensar que la gente lo vino a apretar aquí, porque él no estuvo los dos meses. La gente no vino a apretarlo, la gente vino a acompañar”, agregó el exportero.

“¿Recuerdan cómo estuvo la gente aquí y a lo largo de todo el país, como todo el viaje a Talca? Si a eso le llamamos apretar, bienvenidos sean los aprietes de la gente de Colo Colo. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida”, concluyó Morón.

La contrarrespuesta de Pablo Mouche

Aunque parecía que la polémica había quedado zanjada tras las declaraciones de Morón, el exfutbolista argentino volvió a encender el conflicto y, en diálogo con Planeta Boca Juniors, le respondió duramente al gerente deportivo de Blanco y Negro.

“Le quiero comunicar a Daniel Morón que nunca en los dos años (2019 y 2020) que yo estuve en el club, no lo vi nunca en los pasillos. Nunca se presentó con el plantel, nunca lo vi en el vestuario, en un entrenamiento, en mi presentación ni en mi despedida cuando me fui. No lo vi en ninguna negociación tampoco por mi contrato o por cualquier cosa“, comenzó señalando Mouche.

“Desconozco lo que él hacía en ese momento en Blanco y Negro. Entonces te voy a responder, Dani, porque vos estás diciendo que la barra brava de Colo Colo a mí me fue a apoyar en la visita al centro de entrenamiento de Colo Colo y acá sí me puedo defender y puedo desarrollar que lo que estás diciendo es mentira", continuó.

“Otra de las mentiras es de que yo no firmé el contrato por dos meses para jugar en el año de la pandemia. Sí lo firmé, sí jugué, lo único que no jugué fue el último partido porque estaba desgarrado. ¿Sabés por qué? Porque el partido anterior a esa final jugué desgarrado en el aductor. Entonces ahí ya te desmiento la primera cosa", complementó.

Pero el exdelantero albo no se detuvo ahí y afirmó: “Segundo, no estuviste en la negociación. El año que yo pedía de contrato de más, lo pedí en octubre. ¿Sabés con quién? Con Marcelo Espina, que sí era mi director deportivo, que justamente en el mes de octubre y noviembre, Marcelo Espina fue despedido. Después fuiste vos el director deportivo. Qué casualidad, ¿no? Daniel Morón".

“Y te voy a responder: la barra brava de Colo Colo se paró al lado de mi auto, en el estacionamiento interno que tenemos los jugadores. Los barra brava de Colo Colo entraron al lado de mi auto, no fueron a apoyarme ni a apoyar al plantel. Hablaron con todo el plantel, fui acusado y fui apuntado por el dedo con ellos, junto a mi amigo y compañero el ‘Chaco’ Insaurralde, y me colgaron una pancarta en el entrenamiento“, afirmó.

Finalmente, Mouche se dirigió directamente a Morón: “Acá sí me puedo defender y te puedo desmentir, porque le estás mintiendo primero a la gente de Colo Colo, segundo estás defendiendo a los barra bravas y tercero le estás mintiendo al socio. Y le estás mintiendo a los jugadores que compartieron plantel conmigo y que fuimos amenazados por los barra bravas. No antes de la final, sino varios meses antes cuando estábamos en conflicto por la pandemia con ustedes. No te respondo más", sentenció.