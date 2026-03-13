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La Roja Sub 17 anuncia una nueva nómina y hay un dato que no pasa desapercibido: ilusión para el futuro

El equipo dirigido por Ariel Leporati presentó la lista de 21 jugadores que participarán de una gira de amistosos internacionales durante la próxima semana en Buenos Aires.

Bastián Lizama

Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

La selección chilena Sub 17 continúa su preparación para el Sudamericano de la categoría, que se llevará a cabo en Paraguay entre el 3 y el 19 de abril.

En ese escenario, el cuerpo técnico liderado por Ariel Leporati reveló la nómina de 21 jugadores que participarán de una gira de amistosos internacionales durante la próxima semana en Buenos Aires, Argentina.

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El primer partido será el lunes 16 de marzo, a las 16:00 horas, frente a Japón. Mientras que el martes 17, La Roja juvenil se medirá ante Argentina a las 10:00 horas. Ambos duelos se disputarán en el Predio Lionel Andrés Messi.

En el listado, destacan tres nominados que ya están sumando minutos en el fútbol chileno, algo que no suele ser habitual para jugadores de 17 años en el medio local. Se trata de Vicente Villegas (Coquimbo Unido), Esteban Páez (Universidad de Concepción) y Bayron Barrera (Deportes Iquique).

Las tres promesas de La Roja que ya suman minutos en el fútbol chileno

Villegas sumó minutos en la caída de cuadro pirata ante Deportes Concepción por la quinta fecha de la Liga de Primera. El joven portero ingresó en los descuentos para reemplazar al expulsado Diego Sánchez y estuvo poco más de 8 minutos en cancha, en los que firmó su carta de presentación en la máxima división del fútbol chileno.

Por otro lado, Páez ya suma 155 minutos en la Liga de Primera. El defensa central fue titular en los duelos ante Deportes La Serena y Everton, realizando su debut en el profesionalismo con apenas 16 años. De hecho, el capitán de La Roja Sub 17 provocó el autogol con que la UdeC pudo empatar ante el elenco papayero.

Finalmente, Bayron Barrera, quien debutó en 2025 con la camiseta de Deportes Iquique, acumula 156 minutos en la actual temporada entre la Primera B y la Copa Chile. En la campaña anterior ya había sumado 207 minutos, incluyendo una aparición en la Copa Sudamericana.

Un presente que ilusiona y que posiciona a estos tres jugadores como parte del futuro de La Roja, en un contexto donde el fútbol chileno busca con urgencia un recambio generacional.

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