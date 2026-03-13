En Querétaro no dudan de Esteban González: “Creo que se va a lograr algo muy importante”

Esteban González no ha tenido el inicio esperado en el campeonato mexicano con Querétaro, luego de haber conseguido una campaña soñada con Coquimbo Unido en 2025.

El “Chino” apenas ha sumado un triunfo, tres empates y cinco derrotas en las primeras nueve jornadas del Torneo Clausura de la Liga MX, ocupando el penúltimo lugar de la tabla con seis puntos.

A pesar de los malos resultados, el entrenador chileno cuenta con una buena red de respaldo, partiendo por su cuerpo técnico, compuesto, entre otros, por Miguel Pinto, quien habló acerca de este complejo inicio de año.

“Llegamos a trabajar desde el primer día y no hemos parado. Nos hemos dedicado a hacer lo que sabemos: mejorar individualmente a los jugadores y estar vinculados con el proyecto del club. Generalmente salgo a las 6:30 o siete de la casa y vuelvo tipo 17:00, así que almorzamos en el club o derechamente nos saltamos el almuerzo. Algunas semanas ni siquiera hemos tenido un día libre. Es exigente, pero nos encanta lo que hacemos”, comenzó diciendo el exarquero de Universidad de Chile sobre cómo trabajan en los “Gallos Blancos”, en conversación con Las Últimas Noticias.

“Los resultados no nos han favorecido, pero recién cumplimos tres meses acá. Hemos estado conociendo a los jugadores, sus características y vinculándolos al modelo de juego de Esteban. No ha sido fácil”, agregó el ahora asistente.

A pesar del mal inicio, no dudan en que revertirán la situación. “Creemos plenamente que el trabajo que estamos haciendo finalmente dará frutos. Queremos elevar al jugador y llevar a que el equipo tenga un carisma, una esencia. A Querétaro llegaron 13 jugadores nuevos en diciembre, mientras que los otros clubes estaban armados desde julio del año pasado”, afirmó el chileno de 42 años.

“Sabemos que esto es una reestructuración y un proyecto ambicioso, pero estoy seguro de que nos va a ir bien. Estuve seis meses en México, pasé por varios equipos y situaciones, y creo que se va a lograr algo muy importante acá”, cerró Pinto.