Decomisan más de 9 mil plantas de marihuana tras operativo en la Región de Coquimbo

Este martes, personal del Carabineros de Chile decomisó más de 9 mil plantas de marihuana en proceso de crecimiento durante un operativo realizado en la comuna de Andacollo, región de Coquimbo.

El procedimiento fue desarrollado por efectivos del OS7 de Carabineros de Coquimbo y corresponde a la segunda intervención contra narcocultivos realizada en la comuna en las últimas dos semanas.

Según informó la institución policial, con este operativo ya se han erradicado más de 16 mil plantas de cannabis durante marzo en Andacollo, como parte de los despliegues destinados a detectar y eliminar cultivos ilegales en la zona.

Desde Carabineros señalaron que este tipo de procedimientos busca reducir la producción y distribución de drogas ilícitas, además de fortalecer la presencia policial en sectores donde se detectan plantaciones ilícitas.