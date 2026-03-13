La familia de Claudio Spiniak confirmó este viernes el fallecimiento del exempresario, quien fuera el centro de una de las mayores redes de pedofilia desbaratadas en el país. Si bien el anuncio oficial no detalla las causas exactas del deceso, se reporta que Spiniak enfrentaba un cuadro de salud crítico, vinculado presuntamente a un cáncer.

Spiniak se hizo conocido a nivel nacional en septiembre de 2003, cuando fue detenido en medio de un masivo operativo policial. Tras un extenso proceso, en 2008 la Corte Suprema ratificó una condena de 12 años de prisión por delitos de abuso sexual contra cinco menores de edad, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico.

Sus últimos años en libertad

En diciembre de 2013, el individuo abandonó el recinto penitenciario tras obtener una reducción de pena por buena conducta, saliendo dos años antes de completar su sentencia original. Desde entonces, mantuvo un perfil extremadamente bajo.

Según informes de prensa, Spiniak vivía sus últimos años refugiado en una parcela ubicada a unos 200 kilómetros de Santiago. Testimonios recogidos por La Tercera indicaban que el exempresario “prácticamente no salía” de su propiedad, manteniendo un aislamiento total de la vida pública hasta el momento de su muerte.