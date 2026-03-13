“Como si hubiesen sido 10 minutos”: el impactante relato de vecinos del Valle del Huasco tras temblor 6,5 en la zona

Durante la mañana de este viernes 13 de marzo, un sismo de magnitud 6,5 se percibió en la zona centro-norte del país, generando preocupación entre los habitantes de diversas localidades.

De acuerdo con información actualizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de Huasco, en la región de Coquimbo.

El temblor también fue percibido en distintas zonas de las regiones de Atacama y Valparaíso, donde residentes reportaron un movimiento prolongado.

Desde el Valle del Huasco, en la región de Atacama, una vecina relató a Radio ADN cómo se vivió el sismo en la zona. Irene Alvear, residente de la localidad de El Tránsito, afirmó que el movimiento fue intenso.

“Muy fuerte, muy largo. Siempre esperando que venga un remezón más grande, pero fue fuertísimo”, señaló.

La mujer detalló que se encontraba en su vivienda cuando comenzó el movimiento telúrico y explicó que suele medir la intensidad del sismo observando un mueble con copas.

“Yo tengo un mueble con muchas copas, entonces ahí como que mido el movimiento. Fue más bien vertical. No lo sentí tan horizontal, porque cuando es horizontal las copas se mueven mucho y suenan harto. Esta vez fue distinto, más vertical”, relató.

Además, sostuvo que la duración del temblor generó mayor inquietud entre los vecinos del sector. “Lo que sí fue muy largo, muy prolongado. Yo estaba mirando el reloj y lo sentí como si hubieran sido diez minutos, pero en realidad deben haber sido quince o veinte segundos”, agregó.

La entrevistada explicó que vive en El Tránsito, una localidad ubicada en la precordillera del Valle del Huasco, a unos 75 kilómetros de Vallenar hacia la cordillera.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de daños mayores ni de personas lesionadas tras el sismo. Sin embargo, los organismos de emergencia mantienen monitoreo en las zonas donde el movimiento fue percibido.