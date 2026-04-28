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VIDEOS. Atención en la UC: Cruzeiro sorprende a Boca Juniors y estrecha el grupo en Copa Libertadores

El cuadro de Belo Horizonte se impuso ante los xeneizes y le “mete presión” a los cruzados.

Carlos Madariaga

Atención en la UC: Cruzeiro sorprende a Boca Juniors y estrecha el grupo en Copa Libertadores

Atención en la UC: Cruzeiro sorprende a Boca Juniors y estrecha el grupo en Copa Libertadores / Pedro Vilela

Este martes comenzó la disputa de la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026, donde está participando Universidad Católica.

Desde Ecuador, los cruzados estuvieron atentos a lo que ocurría en el Mineirao de Belo Horizonte entre Cruzeiro y Boca Juniors.

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El elenco brasileño necesitaba ganar con tal de mantener chances de clasificar y su faena se vio facilitada por la expulsión, por doble tarjeta amarilla, de Alan Bareiro en el cuadro xeneize.

Con la ventaja numérica, el elenco brasileño se hizo con el control del encuentro ante un cada vez más retrasado elenco trasandino.

Fue así como, a nueve minutos del final, el colombiano Néiser Villarreal anotó el 1-0 para Cruzeiro.

Con este resultado, Cruzeiro da alcance a Boca Juniors en el liderato del grupo D, con 6 unidades, instancia a la que aspirará llegar la UC mañana miércoles en caso de imponerse a Barcelona en Ecuador.

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