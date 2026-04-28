Atención en la UC: Cruzeiro sorprende a Boca Juniors y estrecha el grupo en Copa Libertadores / Pedro Vilela

Este martes comenzó la disputa de la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026, donde está participando Universidad Católica.

Desde Ecuador, los cruzados estuvieron atentos a lo que ocurría en el Mineirao de Belo Horizonte entre Cruzeiro y Boca Juniors.

El elenco brasileño necesitaba ganar con tal de mantener chances de clasificar y su faena se vio facilitada por la expulsión, por doble tarjeta amarilla, de Alan Bareiro en el cuadro xeneize.

¡DOBLE AMONESTACIÓN Y ROJA EN 5 MINUTOS!



🟨 La primera amarilla de Bareiro fue a los 40' del primer tiempo por este empujón a Gerson



🟨 🟥 La segunda lo vió a los 45' por este manotazo en la cara a Christian



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Con la ventaja numérica, el elenco brasileño se hizo con el control del encuentro ante un cada vez más retrasado elenco trasandino.

Fue así como, a nueve minutos del final, el colombiano Néiser Villarreal anotó el 1-0 para Cruzeiro.

¡CRUZEIRO PEGÓ LLEGANDO AL FINAL! El colombiano Néiser Villarreal marca el 1-0 del conjunto brasileño ante Boca.



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Con este resultado, Cruzeiro da alcance a Boca Juniors en el liderato del grupo D, con 6 unidades, instancia a la que aspirará llegar la UC mañana miércoles en caso de imponerse a Barcelona en Ecuador.