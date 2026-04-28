Justicia por el crimen del empresario Daniel Silva: condenan a dos personas por sicariato en la Ruta 5 Sur

En una resolución unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dictó este martes su veredicto en torno al brutal asesinato del empresario agrícola Daniel Silva Figueroa (44), ocurrido hace poco más de dos años.

La justicia acreditó que el homicidio no fue un hecho al azar, sino un plan coordinado que incluyó el pago a terceros para su ejecución (sicariato).

El tribunal declaró culpables a Evelyn Muñoz Avilés y Hernán Robles Villatoro en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado. Junto a ellos, Francisca Ortega Vásquez fue condenada como cómplice del mismo delito.

A pesar de las condenas por el asesinato, los tres imputados fueron absueltos del cargo de asociación criminal, al considerar el tribunal que no existían pruebas suficientes para configurar dicha figura legal.

Los hechos se remontan a la tarde del 21 de marzo de 2024, cuando a eso de las 18:00 horas, Silva transitaba en su camioneta por el kilómetro 61 de la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Francisco de Mostazal.

En aquel momento fue interceptado por sujetos en motocicleta que abrieron fuego en movimiento. La víctima recibió impactos balísticos en el cráneo y el cuello, falleciendo de manera instantánea en el lugar.

Pruebas determinantes

Para llegar a la convicción de culpabilidad, los jueces consideraron evidencia clave recopilada por la PDI y el Ministerio Público:

Georreferenciación y telefonía: El análisis de los equipos móviles ubicó a los involucrados en el lugar y hora del suceso.

El análisis de los equipos móviles ubicó a los involucrados en el lugar y hora del suceso. Declaraciones clave: El testimonio de la coimputada Francisca Ortega y la propia confesión de Hernán Robles a su entorno cercano fueron fundamentales para desarticular la defensa.

El testimonio de la coimputada Francisca Ortega y la propia confesión de Hernán Robles a su entorno cercano fueron fundamentales para desarticular la defensa. Antecedentes de “brujería”: Durante el juicio se revelaron detalles inusuales, como pagos previos por parte del victimario para realizar actos de “magia negra” contra su socio antes de optar por el sicariato.

Tras el veredicto condenatorio, la familia del empresario espera que se apliquen las penas máximas solicitadas por la fiscalía, que podrían llegar al presidio perpetuo calificado para los autores intelectuales.

La audiencia de lectura de sentencia, donde se darán a conocer los años de presidio efectivos para Muñoz, Robles y Ortega, quedó fijada para el próximo 8 de mayo.